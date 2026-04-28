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Analysen vor Bilanz

Ausblick: Idorsia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

28.04.26 23:18 Uhr
Ausblick: Idorsia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel | finanzen.net

Was Analysten von der Idorsia-Bilanz erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Idorsia AG
3,94 CHF 0,18 CHF 4,78%
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Idorsia öffnet am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,185 CHF je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,230 CHF je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 43,0 Millionen CHF - das würde einem Abschlag von 26,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 58,9 Millionen CHF erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,540 CHF je Aktie, gegenüber -0,520 CHF je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 224,6 Millionen CHF. Im Vorjahr waren 221,0 Millionen CHF erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Idorsia Pharmaceuticals Ltd

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