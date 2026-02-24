DAX24.986 ±-0,0%Est506.117 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1600 -0,2%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.119 +1,3%Euro1,1803 +0,2%Öl71,20 ±-0,0%Gold5.188 +0,9%
Analysen vor Bilanz

Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

25.02.26 08:23 Uhr
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor | finanzen.net

Bei PUMA SE stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
23,08 EUR -0,34 EUR -1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PUMA SE wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Wer­bung

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -2,013 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll PUMA SE nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 1,47 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 35,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,29 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -3,912 EUR je Aktie, gegenüber 1,89 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 7,22 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 8,82 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu PUMA SE

