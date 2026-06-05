Wie Experten die Hannover Rück-Aktie im Mai einstuften
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Hannover Rück-Aktie überprüft.
Werte in diesem Artikel
Die Hannover Rück-Aktie wurde im Mai 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.
4 Analysten empfehlen die Hannover Rück-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Hannover Rück mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Hannover Rück ein Kursziel von 294,56 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 62,16 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 232,40 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|246,00 EUR
|5,85
|26.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|330,00 EUR
|42,00
|12.05.2026
|RBC Capital Markets
|270,00 EUR
|16,18
|12.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|11.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|360,00 EUR
|54,91
|11.05.2026
|Barclays Capital
|239,00 EUR
|2,84
|11.05.2026
|UBS AG
|306,00 EUR
|31,67
|11.05.2026
|RBC Capital Markets
|280,00 EUR
|20,48
|11.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|290,00 EUR
|24,78
|11.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|330,00 EUR
|42,00
|05.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: Hannover Rück