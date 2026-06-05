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Wie Experten die Hannover Rück-Aktie im Mai einstuften

07.06.26 16:40 Uhr
Wie Experten die Hannover Rück-Aktie im Mai einstuften | finanzen.net

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Hannover Rück-Aktie überprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
227,00 EUR 0,80 EUR 0,35%
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Die Hannover Rück-Aktie wurde im Mai 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.

4 Analysten empfehlen die Hannover Rück-Aktie mit Kaufen, 3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Hannover Rück mit Halten ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Hannover Rück ein Kursziel von 294,56 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 62,16 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 232,40 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital246,00 EUR5,8526.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)330,00 EUR42,0012.05.2026
RBC Capital Markets270,00 EUR16,1812.05.2026
DZ BANK--11.05.2026
Jefferies & Company Inc.360,00 EUR54,9111.05.2026
Barclays Capital239,00 EUR2,8411.05.2026
UBS AG306,00 EUR31,6711.05.2026
RBC Capital Markets280,00 EUR20,4811.05.2026
JP Morgan Chase & Co.290,00 EUR24,7811.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)330,00 EUR42,0005.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
26.05.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.05.2026Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.2026Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
11.05.2026Hannover Rück KaufenDZ BANK
11.05.2026Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.05.2026Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.05.2026Hannover Rück KaufenDZ BANK
11.05.2026Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
11.05.2026Hannover Rück BuyUBS AG
05.05.2026Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.05.2026Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
11.05.2026Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
11.05.2026Hannover Rück NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Hannover Rück NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.05.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
11.05.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
15.04.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
23.03.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.03.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

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