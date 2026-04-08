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Analyst bremst Euphorie

Broadcom-Aktie unter Druck: Seltener Downgrade sorgt für Zweifel am KI-Boom

09.04.26 14:41 Uhr
NASDAQ-Aktie Broadcom erhält ein seltenes Analysten-Downgrade | finanzen.net

Die Broadcom-Aktie steht nach einem seltenen Analysten-Downgrade im Fokus. Ein Experte sieht Risiken trotz starker KI-Partnerschaften.

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• Seaport-Analyst Jay Goldberg stuft Broadcom von "Buy" auf "Neutral" ab
• Sorgen um mögliche Finanzierung von KI-Infrastruktur und Branchendruck
• Mehrheit der Analysten bleibt bullish, Kursziel signalisiert weiteres Potenzial

Seltener Dämpfer für KI-Fantasie

Die Broadcom-Aktie rückt nach einer ungewöhnlich kritischen Analysteneinschätzung in den Fokus. Wie aus einem Bericht von MarketWatch hervorgeht, hat Seaport-Analyst Jay Goldberg das Papier von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und damit gegen den klar positiven Konsens am Markt gestellt. Hintergrund sind unter anderem Bedenken rund um neue KI-Partnerschaften sowie die strukturelle Belastung innerhalb der Branche.

Goldberg verweist insbesondere auf eine Passage aus einer aktuellen Broadcom-Mitteilung, wonach Gespräche mit operativen und finanziellen Partnern im Zusammenhang mit einem Anthropic-Rechenzentrum laufen. Für den Analysten ist dies ein Hinweis darauf, dass Broadcom möglicherweise selbst an der Finanzierung solcher Projekte beteiligt ist. Laut MarketWatch könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass Chipkonzerne zunehmend gezwungen sind, ihre Kunden finanziell zu unterstützen, um das Wachstum im KI-Sektor aufrechtzuerhalten.

Partnerschaften treiben Kurs - aber nicht ohne Risiko

Dabei hatte Broadcom zuletzt mit positiven Nachrichten überzeugt. Wie aus einer Meldung von dpa-AFX hervorgeht, profitierte die Aktie von einer langfristigen Partnerschaft mit der Google-Mutter Alphabet, die bis 2031 die Entwicklung und Lieferung von Tensor Processing Units vorsieht. Zusätzlich wurde ein aktualisierter Vertrag mit dem KI-Unternehmen Anthropic bekannt gegeben.

Die Reaktion am Markt fiel entsprechend positiv aus: Am Dienstag legte die Aktie um mehr als sechs Prozent zu. Dennoch zeigt sich aktuell eine leichte Gegenbewegung, im vorbörslichen NASDAQ-Handel verliert das Papier zeitweise 0,53 Prozent auf 348,78 US-Dollar.

Goldberg stellt die langfristige Skalierbarkeit solcher KI-Projekte infrage. Zwar sei das Geschäft von Broadcom weiterhin solide, doch bleibe unklar, ob alle geplanten Infrastrukturvorhaben im angekündigten Tempo umgesetzt werden können.

Analystenkonsens bleibt klar positiv

Trotz der skeptischen Stimme bleibt Goldberg eine Ausnahme. Laut TipRanks entfallen 27 von 31 Analystenratings auf "Kaufen", nur vier Experten empfehlen ein Halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 464,32 US-Dollar und signalisiert damit ein Aufwärtspotenzial von rund 32 Prozent.

Goldberg warnt jedoch davor, dass die jüngsten Kursgewinne bereits weitgehend eingepreist sein könnten. Nach einem Anstieg von über 100 Prozent innerhalb der vergangenen zwölf Monate sieht er die Bewertung aktuell als ausgereizt an. Zudem verweist er darauf, dass mit Unternehmen wie MediaTek auch Wettbewerber zunehmend eine Rolle im KI-Ökosystem spielen und etwa bei Google für mehr Verhandlungsspielraum sorgen könnten.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

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