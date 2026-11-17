Aktie im Plus: Alzchem erholt sich weiter, Analyst sieht gute Fortschritte beim US-Projekt
Die Aktien von Alzchem haben am Dienstag ihren jüngsten Erholungskurs fortgesetzt und sind auf den höchsten Stand seit Ende Oktober gestiegen.
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Am Vormittag notierten sie im XETRA-Handel zeitweise 2,8 Prozent im Plus bei 154,20 Euro und standen damit an der Spitze im Nebenwerteindex SDAX.
Bereits tags zuvor waren die Papiere des auf die Ernährungs- und die Verteidigungsindustrie ausgerichteten Spezialchemie-Unternehmens um knapp 8 Prozent angesprungen. Die Kursbilanz für das laufende Jahr ist damit jedoch immer noch knapp negativ.
Analyst Gerhard Orgonas von der Berenberg Bank lobte die guten Fortschritte beim Bau eines Werks in den USA zur Herstellung von Nitroguanidin. Unsicherheiten hinsichtlich der Finanzierung und der Umsetzung des Vorhabens hätten den Aktienkurs von Alzchem nach den Zahlen zum dritten Quartal Ende Oktober um rund 15 Prozent absacken lassen. Orgonas bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Aktie und beließ das Kursziel auf 201 Euro.
/edh/mis
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Bildquellen: Alzchem Group AG