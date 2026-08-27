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Analyst optimistisch

IONOS zählt zu Oddos Konjunkturfavoriten - Aktie trotzdem tiefer

IONOS zählt zu Oddos Konjunkturfavoriten - Aktie trotzdem tiefer

Nach ihrem Jahreshoch von 35,46 Euro am Freitag sind die Aktien von IONOS zu Wochenbeginn im schwächeren Umfeld ins Stocken geraten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IONOS
35.04 EUR -0.28 EUR -0.79 %
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United Internet AG
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Am Montagvormittag gaben die Papiere der United Internet-Tochter rund ein Prozent auf rund 35 Euro nach. Damit liegen die Anteile des Internetdienstleisters im laufenden Jahr immer noch etwas mehr als 30 Prozent im Plus.

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Analyst Oliver Metzger von der Investmentbank Oddo BHF sieht allerdings weiteres Potenzial. Mit seinem erhöhten Kursziel von 40 Euro liegt er jetzt gleichauf mit den Kollegen von Kepler Cheuvreux und der Deutschen Bank. In den vergangenen Monaten habe die deutsche Regierung einige Reforminitiativen präsentiert - jede für sich zwar klein, aber in der Summe doch beachtlich für die deutsche Wirtschaft, so Metzger.

Er zählt IONOS zu den zehn größten Profiteuren, neben der Allianz, AUTO1, Bechtle, CTS Eventim, Deutsche Bank, Deutsche Börse, FUCHS, KION und Salzgitter.

Bei IONOS geht der Oddo-Experte von einer weiteren Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr aus. Auf Automobilwerte verzichtet er dagegen bewusst in seiner Auswahl, obwohl stärkere Konjunktur auch ihnen zugutekäme. Angesichts ihrer Probleme mit starker China-Konkurrenz und Zollrisiken sei der Sektor einfach zu schwach eingestuft.

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Trotz der Erholung in diesem Jahr liegt der Kurs rund ein Fünftel unter dem Rekord von 42,55 Euro im Juni 2025. Das Unternehmen wird derzeit mit 4,9 Milliarden Euro bewertet. Fast zwei Drittel der Anteile gehören der Mutter United Internet, die selbst auf eine Marktkapitalisierung von 5,2 Milliarden Euro kommt. United Internet hatte Ionos im Februar 2023 an die Börse gebracht. Der Ausgabepreis betrug 18,50 Euro betragen.

/ag/stk

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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Alle: Alle Empfehlungen

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DatumRatingAnalyst
10.08.26 IONOS Kaufen DZ BANK
07.08.26 IONOS Overweight Barclays Capital
07.08.26 IONOS Neutral UBS AG
07.08.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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