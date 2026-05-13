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Analyst sieht Luft nach oben

Dermapharm-Aktie erreicht höchstes Niveau seit August 2022

14.05.26 11:31 Uhr
Dermapharm im Höhenflug: Aktie steigt auf Mehrjahreshoch | finanzen.net

Die Aktien von Dermapharm sind am Donnerstag auf den höchsten Stand seit August 2022 geklettert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dermapharm Holding SE
50,70 EUR 3,80 EUR 8,10%
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Zeitweise gewannen die Dermapharm-Aktien im XETRA-Handel unter den führenden Werten im Kleinwerteindex SDAX 8,32 Prozent auf 50,80 Euro.

Die Privatbank Berenberg sieht für den Kurs noch Luft nach oben und erhöhte das Kursziel von 44 auf 60 Euro. Der Spezialist für Dermatologie und Allergologie biete moderates Gewinnwachstum, aber starke Barmittelzuflüsse, betonte Analyst Gerhard Orgonas in seinem Resümee des am Vortag präsentierten Quartalsberichts. Der anhaltende Schuldenabbau eröffne neue Übernahmechancen.

/ajx/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Dermapharm Holding SE

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