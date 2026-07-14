Barclays sieht riesiges Potenzial: SK hynix-Aktie springt zweistellig hoch

Analyst treibt SK hynix an

15.07.26 09:06 Uhr

Eine neue Kaufempfehlung von Barclays verleiht der Aktie von SK hynix kräftig Rückenwind. Die Analysten sehen den HBM-Marktführer bis 2027 in einer starken Position.

• Die SK hynix-Aktie verzeichnete in Seoul deutliche Kursgewinne, während die US-ADR nachbörslich einen Teil der Gewinne wieder abgeben.

• Experten gehen bis 2027 von einer anhaltenden Angebotsknappheit bei Speicherchips aus, bedingt durch steigende Nachfrage, insbesondere im KI-Bereich.

• Barclays hat die US-notierten ADRs von SK hynix mit einem Overweight-Rating und einem Kursziel von 330 US-Dollar aufgenommen, was zu Kursgewinnen führt.

Barclays startet SK hynix-ADRs mit Overweight und Kursziel 330 US-Dollar

Analysten erwarten anhaltende Angebotsknappheit bei Speicherchips bis 2027

SK hynix legt in Seoul und im US-Handel deutlich zu

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Experten von Barclays haben die Coverage der US-notierten SK hynix-ADRs am Mittwoch mit einem Overweight-Rating und einem Kursziel von 330 US-Dollar aufgenommen, und das sorgt für kräftige Kursgewinne. Die Analysten begründen ihre positive Einschätzung mit einer sich bis 2027 verschärfenden Angebotsknappheit bei Speicherchips, begrenzten kurzfristigen Wettbewerbsrisiken aus China und der Führungsposition des Konzerns bei High Bandwidth Memory Chips (HBM).

Barclays sieht Angebotsknappheit bis 2027

Barclays geht davon aus, dass die weltweite DRAM-Nachfrage die Produktionskapazitäten über mehrere Jahre hinweg übersteigen wird, angetrieben von Investitionen in KI-Infrastruktur. Die Analysten erwarten zudem, dass SK hynix bis Ende 2027 liquide Mittel in Höhe von mehr als 40 Prozent des aktuellen Marktwerts erwirtschaften könnte, was Spielraum für umfangreiche Aktienrückkäufe schaffe, während der Konzern gleichzeitig weiter in den Kapazitätsausbau investiere.

HBM-Führung soll Preise stützen

Die Analysten trauen SK hynix zu, die Führungsposition bei HBM-Chips zu verteidigen, mit weiter steigenden Preisen im Jahr 2027. Das soll Umsatz und Gewinn stützen, selbst wenn sich die Preise für klassische Speicherchips wieder abschwächen. Die positive Einschätzung reiht sich damit in einen breiteren Optimismus für den Halbleitersektor ein, in dem Analysten von robuster KI-Nachfrage bei gleichzeitig knappem Speicherangebot ausgehen.

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SK hynix-Aktie weiter auf Achterbahnfahrt

An der Börse in Seoul springt die SK hynix-Aktie deutlich nach oben: Letztlich ging es um 8,83 Prozent auf 2.082.000 KRW aufwärts. Die US-notierten ADRs, die am Vortag an der NASDAQ um 27,29 Prozent angesprungen waren, geben nachbörslich einen Teil ihrer Gewinne wieder ab und verlieren 4,09 Prozent auf 185,99 US-Dollar.

Anleger dürften nun beobachten, ob sich die von Barclays erwartete Angebotsknappheit bei Speicherchips tatsächlich bis 2027 fortsetzt und wie sich die HBM-Preise im kommenden Jahr entwickeln.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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