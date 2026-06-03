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Analyst wird vorsichtig

WACKER CHEMIE-Aktie kräftig unter Druck - Citigroup dämpft Erwartungen

05.06.26 10:17 Uhr
Nach 52-Prozent-Rally: Citi tritt bei WACKER CHEMIE auf die Bremse - Aktie unter Druck | finanzen.net

Die Aktien von WACKER CHEMIE haben am Freitag unter einer Verkaufsempfehlung der Citigroup gelitten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WACKER CHEMIE AG
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Die ersten Kurse lagen mit 97,80 Euro bis zu 6 Prozent unter Vortagesniveau, zuletzt gab die Aktie auf XETRA noch 3,85 Prozent auf 100 Euro nach. Am Mittwoch hatten die Papiere der Bayern mit 105,60 Euro noch das höchste Niveau seit Sommer 2024 erreicht - nach einem Jahresplus von 52 Prozent.

Citi-Analyst Sebastian Satz hält vor allem die Erwartungen an das Halbleitergeschäft von WACKER CHEMIEfür vermutlich zu hoch angesetzt. WACKER liefert der Branche hochreines Polysilicium und spricht selbst vom "Schlüsselrohstoff der Digitalisierung". Daher zog der Wert mit der KI-Rally mit, die nun ins Stocken gerät.

Im Vergleich mit den Aktien anderer diversifizierter Chemiekonzerne seien WACKER -Papiere nach mehreren Maßstäben am teuersten, sagte Citi-Experte Satz. Mit seinen Schätzungen für das zweite Quartal liegt er zudem unter dem Marktkonsens. Auch das auf 95 Euro erhöhte Kursziel von Satz wird bereits deutlich übertroffen.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: WACKER Chemie

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26.05.2026WACKER CHEMIE NeutralUBS AG
20.05.2026WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
07.05.2026WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
30.04.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
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22.05.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.04.2026WACKER CHEMIE VerkaufenDZ BANK
25.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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