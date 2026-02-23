Analyst wirft Handtuch

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach dem Studien-Misserfolg von Cagrisema gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach dem Studien-Misserfolg von Cagrisema von 400 auf 275 dänischen Kronen gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Novo Nordisk-Aktien wurden gleichzeitig von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Ich werfe das Handtuch", schrieb Emmanuel Papadakis am Montagnachmittag. Ein Jahr mit nahezu zweistelligem Umsatzrückgang auszusitzen wäre vielleicht gerade noch akzeptabel gewesen, wenn man meine, eine positive Dynamik für die nahe Zukunft zu erkennen, so der Experte. Das Scheitern in der REDIFINE-4-Studie im direkten Vergleich gegen das Abnehmmittel von Eli Lilly habe jedoch eine riesige Kerbe in diese These geschlagen und sein Optimismus für Cagrisema habe sich als Trugschluss erwiesen. Dass Cagrisema Eli Lillys Zepbound nicht unterlegen sein sollte, wäre das absolute Minimum gewesen. Nun bleibe nur noch der starke Marktstart von Wegovy in Pillenform als positives Argument - zu wenig, um die Sorge vor einer drohenden Patentklippe zu umschiffen, so Papadakis.

JPMorgan senkt Novo Nordisk auf 'Neutral' und Ziel auf 250 Kronen

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der enttäuschenden Cagrisema-Vergleichsstudie von 350 auf 250 dänische Kronen gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Der Misserfolg reduziere die Marktchancen des Abnehmpräparats, schrieb Richard Vosser am Montagabend. Seine Schätzungen für das Mittel kappte er für 2027 bis 2030 um bis zu 63 Prozent. In der Folge sinken auch seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Dänen bis 2030 um bis zu 16 und 17 Prozent. Er sieht sich damit nun unter dem Konsens. Die erwarteten Gewinnsteigerungen lägen nur noch auf Augenhöhe mit den Branchengrößen.

Novo Nordisk und United Lab erzielen Studienerfolg mit Adipositas-Mittel

Ein experimentelles Adipositas-Medikament, das Novo Nordisk gemeinsam mit der chinesischen United Laboratories International Holdings entwickelt, hat Patienten in einer klinischen Studie der mittleren Phase in China geholfen Gewicht zu verlieren. Wie Novo Nordisk mitteilte, hat das Medikament UBT251 in der Studie zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von bis zu 19,7 Prozent geführt.

In der Untersuchung, die von der United-Laboratories-Tochter United Biotechnology durchgeführt wurde, habe das Medikament ein sicheres und gut verträgliches Profil aufgewiesen, teilten die Unternehmen weiter mit. Es seien einige leichte bis mittelschwere gastrointestinale Nebenwirkungen aufgetreten, die im Laufe der Zeit abklangen.

Die Patienten hätten im Vergleich zu einem Placebo auch Verbesserungen bei wichtigen sekundären Zielen der Studie gezeigt, darunter Taillenumfang, Blutzucker und Blutdruck, fügten sie hinzu.

Die Unternehmen entwickeln das Medikament gemeinsam im Rahmen einer Vereinbarung im Wert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar, die im März vergangenen Jahres unterzeichnet wurde. Die Novo Nordisk-Aktie verliert am Dienstag an ihrer Heimatbörse in Dänemark zeitweise 2,61 Prozent auf 244,85 Dänische Kronen.

