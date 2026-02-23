Novo Nordisk-Aktie in Rot: Deutsche Bank Research und JPMorgan stufen ab und kappen Kursziele
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach dem Studien-Misserfolg von Cagrisema gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft.
Werte in diesem Artikel
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach dem Studien-Misserfolg von Cagrisema von 400 auf 275 dänischen Kronen gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Novo Nordisk-Aktien wurden gleichzeitig von "Buy" auf "Hold" abgestuft. "Ich werfe das Handtuch", schrieb Emmanuel Papadakis am Montagnachmittag. Ein Jahr mit nahezu zweistelligem Umsatzrückgang auszusitzen wäre vielleicht gerade noch akzeptabel gewesen, wenn man meine, eine positive Dynamik für die nahe Zukunft zu erkennen, so der Experte. Das Scheitern in der REDIFINE-4-Studie im direkten Vergleich gegen das Abnehmmittel von Eli Lilly habe jedoch eine riesige Kerbe in diese These geschlagen und sein Optimismus für Cagrisema habe sich als Trugschluss erwiesen. Dass Cagrisema Eli Lillys Zepbound nicht unterlegen sein sollte, wäre das absolute Minimum gewesen. Nun bleibe nur noch der starke Marktstart von Wegovy in Pillenform als positives Argument - zu wenig, um die Sorge vor einer drohenden Patentklippe zu umschiffen, so Papadakis.
JPMorgan senkt Novo Nordisk auf 'Neutral' und Ziel auf 250 Kronen
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der enttäuschenden Cagrisema-Vergleichsstudie von 350 auf 250 dänische Kronen gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Der Misserfolg reduziere die Marktchancen des Abnehmpräparats, schrieb Richard Vosser am Montagabend. Seine Schätzungen für das Mittel kappte er für 2027 bis 2030 um bis zu 63 Prozent. In der Folge sinken auch seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Dänen bis 2030 um bis zu 16 und 17 Prozent. Er sieht sich damit nun unter dem Konsens. Die erwarteten Gewinnsteigerungen lägen nur noch auf Augenhöhe mit den Branchengrößen.
Die Novo Nordisk-Aktie verliert am Dienstag an ihrer Heimatbörse in Dänemark zeitweise 3,52 Prozent auf 242,55 Dänische Kronen.
/ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 13:19 / GMT
FRANKFURT (dpa-AFX) / NEW YORK (dpa-AFX)
Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Eli Lilly News
Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com