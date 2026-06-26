Analyst zuversichtlich

Nach einer kräftigen Rally scheint das Aufwärtspotenzial bei der TSMC-Aktie Experten zufolge noch lange nicht ausgereizt. So hoch kann es für den Titel noch gehen.

• Die UBS hebt ihr Kursziel für die TSMC-Aktie von 3.000 auf 3.400 TWD

• Begründung sind die KI-getriebene Nachfrage und höhere Investitionen

• Am 16. Juli legt TSMC die Quartalszahlen vor



Wer­bung Wer­bung

Kurz vor den Quartalszahlen legt die UBS bei der TSMC-Aktie nach. Die Bank hob ihr Kursziel für den weltgrößten Chip-Auftragsfertiger von 3.000 auf 3.400 TWD an und bestätigte die Einstufung "Buy". Das neue Ziel liegt rund 43 Prozent über dem aktuellen Kurs. Anleger reagierten mit Käufen und schoben die TSMC-Aktie am Montag um 1,28 Prozent auf 2.370,00 TWD nach oben - damit steht sie weiterhin noch deutlich unter dem neuen Kursziel der UBS.

Hinter der Anhebung steht eine These, die für Anleger interessanter ist als das einzelne Kursziel: TSMC verdient an praktisch jedem Schub der KI-Nachfrage mit.

Was die UBS überzeugt

Die Argumentation dreht sich um Investitionen. Höhere Kapitalausgaben seien entscheidend, um die Sorgen der Kunden vor Lieferengpässen zu zerstreuen und den Druck zu mindern, sich eine zweite Bezugsquelle zu suchen. Die Bank sieht TSMC die Investitionen bis 2028 ausweiten, um Kapazitäten aufzubauen. Getragen werde das von einer breiteren Nachfrage über Prozessoren, KI-Beschleuniger und mögliche KI-Anwendungen in Endgeräten hinweg. Die UBS hob zugleich ihre Umsatzprognose für 2026 an und hält sogar Preiserhöhungen ab Anfang 2027 für möglich. Mehr Klarheit zur Investitionsplanung erwartet sie auf der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen, ebenso eine Einordnung zum Wettbewerb durch andere Auftragsfertiger.

Wer­bung Wer­bung

Warum die Zahlen die These stützen

Operativ liefert TSMC die Belege. Als größter Auftragsfertiger der Welt produziert das Unternehmen die modernsten Chips und ist damit zur unverzichtbaren Infrastruktur des KI-Ausbaus geworden. Im jüngsten Quartal legte der Umsatz im Jahresvergleich um mehr als 40 Prozent zu, der Nettogewinn noch stärker. Die Nachfrage nach der neuen 2-Nanometer-Fertigung ist hoch, die Auslastung der fortschrittlichsten Werke entsprechend. Für das anstehende zweite Quartal rechnen Analysten im Schnitt mit einem Umsatz von rund 40 Milliarden US-Dollar, womit das Wachstum gegenüber dem ersten Quartal anhalten würde. Für Anleger verschiebt das die Frage: TSMC ist weniger eine Wette auf einen einzelnen Chip-Zyklus als auf den Aufbau der gesamten KI-Infrastruktur, und genau das trägt die UBS-These, solange die großen Cloud-Anbieter weiter investieren.

Wo die Wette kippen kann

Zwei Risiken gehören in jede nüchterne Betrachtung. Erstens die Bewertung: Die Aktie ist 2026 stark gelaufen und notiert nahe ihren Rekordständen, vieles vom Wachstum ist also bereits eingepreist. Enttäuscht TSMC am 16. Juli bei Margen oder Investitionsausblick, kann der Rücksetzer heftig ausfallen, wie die jüngsten Schwankungen im Chipsektor zeigen. Zweitens Konzentration und Geopolitik: TSMC hängt am Investitionszyklus weniger großer KI-Kunden, das Geschäft ist kapitalintensiv und zyklisch, und die Lage rund um Taiwan bleibt ein latentes Risiko. Hinzu kommt der Wettbewerb, sollte ein Rivale bei den modernsten Fertigungsknoten aufholen. Und die UBS-Anhebung ist nur eine Stimme, der Analystenkonsens ist ohnehin bereits optimistisch.



Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.