SAF-HOLLAND-Aktie zieht an: Analystenstudie und Volvo-Zahlen beflügeln SAF-HOLLAND

Analyst zuversichtlich

Aktien von SAF-HOLLAND sind am Mittwoch auf den höchsten Stand seit zwei Monaten gesprungen.

Zeitweisee gewinnen die Aktien von SAF-HOLLAND via XETRA 5,05 Prozent auf 12,90 Euro. Damit gehören sie zu den besten Nebenwerten im SDAX.

Analyst Jorge Gonzalez Sadornil von Hauck & Aufhäuser rechnet in seinem aktuellen Ausblick nicht nur mit einem soliden Quartalsbericht des Lkw-Zulieferers. Er geht auch davon aus, dass das Umsatzziel für das Gesamtjahr aufgestockt wird. Sadornil hob seine Schätzungen und auch sein Kursziel an.

Generell herrschte am Mittwoch in Europa gute Stimmung im Nutzfahrzeugbereich, getrieben vom schwedischen Lkw-Bauer Volvo, dessen Aktien wegen robuster Quartalszahlen am Mittwoch steigen. Dies hievt im Frankfurter Handel auch die Papiere von Daimler Truck und der Volkswagen-Tochter TRATON ins Plus.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)