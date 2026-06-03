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Analyst zuversichtlich

Schaeffler-Aktie nach Vortagesrutsch erneut tiefer - Das steckt dahinter

10.06.26 11:11 Uhr
Analysten-Boost für Schaeffler: Citigroup sieht jetzt noch mehr Kurspotenzial - Aktie rutscht dennoch ab | finanzen.net

Für die Aktien von Schaeffler ist im Handel am Mittwoch nur zeitweise wieder eine Erholung angesagt.

Im XETRA-Handel geben die Schaeffler-Aktien am Mittwoch zeitweise 0,43 Prozent auf 9,26 Euro nach. Am Dienstag hatten sie fast vier Prozent verloren, wobei sie erst spät mit dem Gesamtmarkt unter Druck geraten waren.

Ermutigend wirkt am Mittwoch, dass die Citigroup jetzt mehr Luft nach oben sieht. Analyst Ross MacDonald von der US-Bank erhöhte sein Kursziel auf 13 Euro und bestätigte seine Kaufempfehlung, auch wenn er den Aktien mit dem gestrichenen Zusatz "Upside 90-Day Catalyst Watch" jetzt nicht mehr den Status bald erwarteter Kurstreiber verleiht. Er verwies dabei auf den guten Lauf der Aktien, die seit ihrem Jahrestief im März in der Spitze um 84 Prozent gestiegen waren.

In seiner Studie erwähnte MacDonald im Autozuliefergeschäft beschleunigte Trends im Bereich der E-Mobilität und reduzierte Margenschwankungen. Die mittelfristigen Chancen mit humanoiden Robotern stützten die Bewertung und auch neue Aktivitäten im Weltraum- und Rüstungsgeschäft seien hilfreich. Wie gewohnt seien die Risiken im Sektor der EU-Autozulieferer jedoch vielfältig.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

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