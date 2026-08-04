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Analysten-Aufstufung

Hewlett Packard Enterprise-Aktie springt an: Morgan Stanley traut dem Anteilsschein 30 Prozent mehr zu

Hewlett Packard Enterprise-Aktie springt an: Morgan Stanley traut dem Anteilsschein 30 Prozent mehr zu

Ein Analystenhaus wagt sich mit einem deutlich höheren Kursziel für die Hewlett Packard Enterprise-Aktie weit aus der Deckung. Was steckt hinter dem optimistischen Vorstoß?

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Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
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  • Morgan Stanley stuft die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf "Overweight" hoch
  • Neues Kursziel von 69 US-Dollar bedeutet fast 30 Prozent Luft nach oben
  • Aktienkurs springt deutlich nach oben
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Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise bekommt zum Wochenstart kräftigen Rückenwind: Im Handel am Montag legt das an der NYSE gelistete Papier zeitweise um 3,27 Prozent auf 54,96 US-Dollar zu, nachdem Morgan Stanley das Rating von "Equalweight" auf "Overweight" angehoben hat.

Der Auslöser: Morgan Stanley stuft hoch

Die Investmentbank hob ihr Kursziel für die Hewlett Packard Enterprise-Aktie auf 69 US-Dollar an. Ausgehend vom Freitagsschluss bei 53,22 US-Dollar entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent. Analyst Erik Woodring bezeichnet HPE laut dem Analystenkommentar als bevorzugten Hardware-Hersteller, um vom Investitionszyklus in der Unternehmens-IT-Infrastruktur zu profitieren, und spricht von einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis.

Der Juniper-Deal wird zum Gewinntreiber

Ein zentrales Argument der Analyse ist die inzwischen abgeschlossene Übernahme von Juniper Networks. Aus Sicht von Morgan Stanley wandelt sich das Netzwerkgeschäft von einer komplexen Integrationsgeschichte zu einem margenstarken Wachstumstreiber. Kanalchecks und Umfragen unter IT-Verantwortlichen deuteten laut der Analyse darauf hin, dass sich der Wettbewerbsvorteil von HPE in diesem Bereich weiter vergrößert.

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Woodring sieht unterschätzte Substanz

Woodring verweist zudem auf Fundamentaldaten, die der Markt seiner Einschätzung nach bislang übersehe: eine beschleunigte Umwandlung von Gewinnen in freien Cashflow, einen schneller als erwartet verlaufenden Schuldenabbau sowie wachsenden Spielraum für Ausschüttungen an Aktionäre. Da der Kurs einen Teil des Anstiegs nach den vergangenen Quartalszahlen bereits wieder abgegeben habe, ergebe sich nun ein aus Sicht der Bank besonders günstiges Einstiegsniveau.

Wie jede Analystenmeinung ist auch dieses Kursziel eine Einschätzung und keine Garantie: Sollte sich die Nachfrage nach Servern, Storage und Netzwerktechnik schwächer entwickeln als von Morgan Stanley erwartet, dürfte die Bank ihre optimistische Haltung überdenken müssen.

Ob sich der Kurssprung über den Handelstag hinweg hält, dürfte sich auch daran entscheiden, wie der breitere Markt auf weitere Einschätzungen zum Infrastruktur-Sektor reagiert.

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Thomas Zoller, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
28.08.19 Hewlett Packard Enterprise Hold Maxim Group
08.08.19 Hewlett Packard Enterprise Equal Weight Barclays Capital
12.03.19 Hewlett Packard Enterprise Sell UBS AG
06.12.18 Hewlett Packard Enterprise Hold Maxim Group
14.06.18 Hewlett Packard Enterprise Hold Pivotal Research Group