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Analysten

Ausblick: AMD präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: AMD präsentiert Quartalsergebnisse

AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert die Bilanz für das abgelaufene Quartal - das prognostizieren Analysten.

Werte in diesem Artikel
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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AMD (Advanced Micro Devices) äußert sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

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Die Prognosen von 43 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,62 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,540 USD in den Büchern gestanden.

AMD (Advanced Micro Devices) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,31 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 42 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 53 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,51 USD je Aktie, gegenüber 2,65 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 51 Analysten durchschnittlich bei 50,20 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 34,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
27.07.26 AMD (Advanced Micro Devices) Buy UBS AG
24.07.26 AMD (Advanced Micro Devices) Sector Perform RBC Capital Markets
24.07.26 AMD (Advanced Micro Devices) Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.26 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research
21.07.26 AMD (Advanced Micro Devices) Outperform Bernstein Research