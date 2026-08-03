Ausblick: DHL präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DHL öffnet die Bücher - was Experten erwarten.
Werte in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post) lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,922 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,720 EUR je Aktie vermeldet.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 21,03 Milliarden EUR - das wäre ein Zuwachs von 6,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,83 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,46 EUR, während im vorherigen Jahr noch 3,09 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 85,45 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 82,86 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG