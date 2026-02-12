Analysten begeistert

Am Donnerstag legte Arista Networks seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 vor. Anleger und Experten reagierten begeistert.

• Arista Networks übertrifft mit Quartalszahlen die Erwartungen

• Quartalsnettogewinn erstmals über Milliarden-Schwelle

• Ausblick entkräftet Margensorgen



Mit seinen jüngsten Quartalszahlen konnte Arista Networks seine Wachstumserfolge im Cloud- und KI-Netzwerkgeschäft untermauern, die Bilanz übertraf die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie deutlich: So stieg der Umsatz im vierten Quartal auf 2,488 Milliarden US-Dollar, ein Plus von fast 29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Analysten hatten indes nur einen Anstieg auf 2,38 Milliarden US-Dollar erwartet. Getrieben wurde das deutliche Umsatzplus dabei vor allem von der anhaltenden Nachfrage nach Client-zu-Cloud-Netzwerken in großen KI-, Rechenzentrums-, Campus- und Routing-Umgebungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,82 US-Dollar und damit ebenfalls über den Konsensschätzungen der Wall-Street-Experten, die sich laut "Investing.com" auf 0,76 US-Dollar je Aktie belaufen hatten.

"Unsere Ergebnisse des vierten Quartals unterstreichen die starke operative Hebelwirkung unseres Modells und ermöglichen uns einen starken Ausstieg aus dem Jahr 2026", wird Arista-CFO Chantelle Breithaupt in einer Pressemitteilung zitiert. "Durch ein Umsatzwachstum von 29 Prozent in Verbindung mit einer soliden operativen Marge von 47,5 Prozent erreichte Arista einen historischen Meilenstein: die Überschreitung der Marke von 1 Milliarde US-Dollar Quartalsnettogewinn", so Breithaupt weiter.

Für das Gesamtjahr 2025 wies das Unternehmen einen Umsatzzuwachs von knapp 29 Prozent auf rund 9 Milliarden US-Dollar aus, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,98 US-Dollar nach 2,32 US-Dollar im Vorjahr.

Auch beim Ausblick übertraf Arista erneut die Experten-Schätzungen: Für das erste Quartal 2026 wird ein Umsatz von etwa 2,60 Milliarden US-Dollar erwartet, Analysten waren laut "Investing.com" bislang von 2,46 Milliarden US-Dollar ausgegangen.

Euphorische Reaktionen bei Anlegern und Experten

Anleger reagieren erfreut über die klar über den Erwartungen liegenden Zahlen: Im vorbörslichen NYSE-Handel am Freitag zieht die Aktie von Arista Networks zeitweise um 11,75 Prozent auf 150,99 US-Dollar an.

Arista sei mit seiner Bilanzvorlage gelungen, was Konkurrent Cisco am Tag zuvor nicht geschafft hatte: Das Unternehmen habe Margensorgen entkräften und den Fokus wieder auf KI lenken können, heißt es bei "MarketWatch". So hatte Arista seine Prognose für eine Bruttomarge von 62 bis 64 Prozent in diesem Jahr bekräftigt und dabei darauf verwiesen, dass ein Produktmix sowie erwartete Kostensteigerungen in der Lieferkette für Speicherprodukte in der Prognose enthalten seien. Laut Analyst Simon Leopold von Raymond James habe das auch den Analystenerwartungen entsprochen, während Cisco hier enttäuscht hatte.

"Angesichts der anhaltenden Volatilität und der Probleme in der Lieferkette halten wir nicht nur die Performance, sondern auch den Ausblick für äußerst beeindruckend, angesichts der konservativen Haltung, die [von Arista] in der Vergangenheit eingenommen wurde", wird auch Analyst Amit Daryanani von Evercore ISI bei "MarketWatch" zitiert. Er erklärte Arista Networks zu einem seiner Top-Picks, hob das Kursziel auf 200 US-Dollar an und ergänzte, das Unternehmen sei "gut positioniert, um die Prognosen deutlich zu übertreffen und in den nächsten Jahren ein Wachstum von über 30 Prozent zu erzielen".

