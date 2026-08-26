Starke Bilanz und Signale für Anleger: Analysten überbieten sich mit Kurszielen für NVIDIA-Aktie

Analysten bestätigen Kaufvoten

27.08.26 10:28 Uhr

Umsatz und Ausblick übertrafen die Erwartungen des Marktes deutlich. Nun überbieten sich Analysten mit ihren Einschätzungen.

• Trotz starker Zahlen reagierte die Aktie in der Vergangenheit oft negativ nach Quartalsberichten, was auf ein angespanntes Marktumfeld und historische Kursrückgänge hinweist.

• Analysten bestätigen ihre Kaufempfehlungen und erhöhen die Kursziele, wobei Bernstein ein Ziel von 400 US-Dollar setzt; alle 28 Analysten empfehlen derzeit Kaufen.

• NVIDIA übertrifft im zweiten Quartal die Umsatzerwartungen mit 96,2 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich durch das Data-Center-Geschäft, und gibt einen optimistischen Ausblick auf das dritte Quartal mit 108 Milliarden US-Dollar.

Analystenhäuser bestätigen ihre Kaufempfehlungen und schrauben an den Kurszielen für NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Ausblick auf das dritte Quartal liegt über den Erwartungen des Marktes

Frühere Quartalsberichte lösten trotz starker Zahlen fallende Kurse aus

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NVIDIA hat für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 96,2 Milliarden US-Dollar gemeldet und damit die Erwartungen des Marktes übertroffen. Auch der Ausblick auf das laufende dritte Quartal fiel optimistischer aus als von Analysten prognostiziert. Mehrere Analysehäuser bestätigten im Anschluss ihre Kaufeinstufungen und passten ihre Kursziele an.

Anleger reagieren indes euphorisch auf die Zahlen und den Optimismus der Wall-Street-Analysten und schicken die Aktie im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 5,86 Prozent nach oben auf 221,95 US-Dollar.

Data-Center-Geschäft treibt Rekordumsatz

Der Umsatz des Grafikchip- und KI-Beschleunigerherstellers NVIDIA legte im Berichtsquartal, das am 26. Juli endete, gegenüber dem Vorjahr um 106 Prozent auf 96,2 Milliarden US-Dollar zu und übertraf damit auch den Vorquartalswert um 18 Prozent. Getragen wurde das Wachstum vor allem vom Data-Center-Geschäft, das mit 89,0 Milliarden US-Dollar einen Zuwachs von 117 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnete. Die GAAP- und die Non-GAAP-Bruttomarge lagen im Quartal jeweils bei 75,0 Prozent, das GAAP-Ergebnis je Aktie erreichte 2,46 US-Dollar, das Non-GAAP-Ergebnis 2,22 US-Dollar. Der GAAP-Nettogewinn stieg auf 59,7 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 126 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

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Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellte NVIDIA einen Umsatz von 108,0 Milliarden US-Dollar in Aussicht, wobei kein Data-Center-Compute-Umsatz aus China in diesem Ausblick eingerechnet ist. Reuters zufolge habe diese Prognose über der von Analysten erwarteten Marke von 104,19 Milliarden US-Dollar gelegen. Für das kommende Geschäftsjahr 2028 rechne das Unternehmen laut Reuters mit einem Umsatzwachstum von 70 Prozent. CEO Jensen Huang habe laut Unternehmensmitteilung von einem Wendepunkt der künstlichen Intelligenz gesprochen, deren Rechenleistung inzwischen unmittelbar Umsatz generiere.

NVIDIA-Aktie: Analysten blicken optimistisch in die Zukunft

Es ist wenig verwunderlich, dass sich die Experten an der Wall Street nach starken Geschäftszahlen des KI-Platzhirsches mit ihren Kurszielen regelrecht überbieten. Vier Häuser haben ihre Einschätzung bereits kundgetan.

So bestätigte Bernstein-Analyst Stacy Rasgon seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 400 US-Dollar, dem höchsten Kursziel unter den Analysten. Goldman Sachs sieht durch James Schneider ein Kursziel von 300 US-Dollar bei ebenfalls einer Kaufempfehlung, RBC Capital-Analyst Srini Pajjuri setzt auf 330 US-Dollar. Das Analysehaus Jefferies beließ das Kursziel bei 300 US-Dollar und bestätigte "Buy". Damit gibt es an der Wall Street derzeit keinen Experten, der sich für "Hold" oder "Sell" ausspricht - alle 28 Analysten votieren derzeit mit Kaufen.

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Die Einschätzungen der Experten eint Zuversicht in Hinblick auf das kommende Geschäftsjahr 2028. Dabei könnte die bereits über der Markterwartung liegende Prognose möglicherweise noch zurückhaltend sein, schrieb Jefferies-Analyst Blayne Curtis laut dpa-AFX.

Historisch schwankende Kursreaktionen nach starken Zahlen

Trotz starker Zahlen fiel die Reaktion der NVIDIA-Aktie nach früheren Quartalsberichten nicht immer positiv aus: Nach den beiden vorangegangenen Berichten sackte der Kurs binnen 30 Tagen jeweils deutlich ab, um 9,3 Prozent beziehungsweise 10,7 Prozent, obwohl das Unternehmen in fünf aufeinanderfolgenden Quartalen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn über den Erwartungen gelegen hatte.

Der gestrige Bericht zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 fiel dabei in ein angespanntes Marktumfeld: Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen erreichte in der Woche zum 21. August den höchsten Stand seit 2007, der Philadelphia-Halbleiterindex verlor in derselben Woche etwa 5 Prozent. Zusammen mit dem Fed-Notenbanktreffen in Jackson Hole vom 27. bis 29. August galt der Bericht damit als Test für die Annahmen hinter der Aktienmarktrally des Jahres.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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