Vonovia-Aktie bleibt im Kreuzfeuer: Wo ist das Einstiegsniveau?

Analysten bleiben gespalten

28.09.26 14:22 Uhr

Die Vonovia-Aktie steht nach dem Aufflammen der Enteignungsdebatte weiter unter Druck. Für Anleger rückt die Frage in den Fokus, wann sich eine mögliche Einstiegschance bietet.

• Während die operativen Zahlen stabil bleiben, divergieren die Einschätzungen der Analysten stark, und die Aktie zeigt weiterhin eine volatile Entwicklung um die 17-Euro-Marke.

Berliner Wahlausgang belebt alte Enteignungsdebatte neu

Zinsdruck und Immobilienbewertung setzen Vonovia zusätzlich zu

Analystenhäuser driften bei Kurszielen deutlich auseinander

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Europas führendes Wohnimmobilienunternehmen Vonovia findet auch eine Woche nach dem Wahlsieg der Linken in Berlin und einer neu entfachten Enteignungsdebatte keine Erholung. Zusätzlich zum politischen Gegenwind belastet das gestiegene Zinsniveau die Bewertung des Portfolios, während Analysten den Rücksetzer höchst unterschiedlich einschätzen.

Enteignungsdebatte belastet Vonovia

Der jüngste Wahlsieg der Linken bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl mit 25,7 Prozent der Stimmen vor CDU und AfD hat die Debatte um eine Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne neu entfacht. Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp bekräftigte, im Fall einer Regierungsbeteiligung große Wohnungsunternehmen zu enteignen und einen Mietendeckel für landeseigene Wohnungen einzuführen: "Wenn die Linke regiert, wird vergesellschaftet." Vonovia hält zusammen mit der Tochter Deutsche Wohnen gut 130.000 Wohnungen in der Hauptstadt, was den Konzern zur zentralen Zielscheibe der Debatte macht.

Vorstandschef Luka Mucic wies eine Vergesellschaftung als Lösung zurück und verwies auf rund 1.000 neue Wohneinheiten, die der Konzern 2026 in Berlin baue, sowie 6.000 seit 2013 errichtete Einheiten. Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte ein Gesetz gegen Enteignungen an, während der Bankenverband davor warnte, dass Grundschulden als Kreditsicherheit wegfallen könnten. Grundlage der Debatte bleibt der Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co enteignen" aus dem Jahr 2021, bei dem sich eine Mehrheit für eine Enteignung großer Vermieter gegen Entschädigung aussprach.

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Vonovia-Aktie bleibt unter Druck

Nachdem die Vonovia-Aktie im Nachgang der Wahl zeitweise deutliche Verluste hinnehmen musste, bleibt eine Erholung auch zum Wochenstart weiter aus. Im XETRA-Handel verliert der Anteilsschein am Montag zeitweise 0,67 Prozent auf 17,06 Euro. Anleger des DAX-Konzerns haben 2026 bislang wenig Freude an ihrem Investment: Seit Jahresstart verlor die Vonovia-Aktie bereits fast ein Drittel an Wert.

Zinsumfeld verschärft den Druck

Schon vor der Berlin-Wahl stand die Aktie unter Zinsdruck. Die Europäische Zentralbank hatte im September ihre zweite Leitzinserhöhung des Jahres um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent beschlossen. Für fremdkapitalintensive Immobilienkonzerne wie Vonovia verteuern steigende Zinsen die Refinanzierung und drücken zugleich auf die Bewertung der Bestände, weil höhere Zinsen die Diskontsätze für künftige Mieteinnahmen anheben.

Vonovia-Zahlen stabil, Analysten uneins

Operativ bleibt der Konzern allerdings robuster, als der Kursverlauf vermuten lässt. Im ersten Halbjahr stieg das bereinigte EBITDA um 2,4 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro, getragen vom Vermietungsgeschäft mit einem Plus von 3,5 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro sowie dem Segment Value-add, das um 27,6 Prozent auf 128,5 Millionen Euro zulegte. Der operative Free Cashflow brach dagegen um 45,4 Prozent auf 607,5 Millionen Euro ein, das bereinigte Ergebnis je Aktie sank um 7,7 Prozent auf 0,91 Euro. Trotz dieser Rückgänge bestätigte Vonovia seine Jahresprognose für sämtliche Ertragskennzahlen, darunter ein Adjusted EBITDA zwischen 2,95 und 3,05 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes Ergebnis für die Aktionäre von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro.

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Am Analystenbild zeigt sich die Spaltung deutlich: Goldman Sachs hatte die Einstufung am 7. September von Buy auf Hold gesenkt und das Kursziel auf 21,20 Euro reduziert, während Berenberg Bank in der vergangenen Woche an "Buy" und einem Kursziel von 34,50 Euro festhielt. Das Immobilienunternehmen habe seine hohe Belastbarkeit der Gewinnentwicklung betont, schrieb Berenberg-Analyst Kai Klose am Montag. Angesichts des Wahlergebnisses in Berlin sei die Auffassung bekräftigt worden, dass die Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin verfassungswidrig wäre.

Vonovia-Aktie: Wo ist das Einstiegsniveau?

Für Anleger stellt sich nach dem deutlichen Kursrückgang die Frage, ob sich auf dem aktuellen Niveau bereits eine Einstiegschance ergibt. Entscheidend ist dabei, ob die Vonovia-Aktie ihre Kurszone um 17 Euro stabilisieren kann. Eine nachhaltige Stabilisierung könnte das Chance-Risiko-Verhältnis aus Sicht von Anlegern verbessern, während ein weiterer Rückgang für zusätzliche Vorsicht sprechen würde. Die große Spanne der Analystenkursziele zeigt zugleich, wie unterschiedlich der Markt die künftige Entwicklung bewertet.

Anleger richten den Blick auf die nächste EZB-Sitzung Ende Oktober sowie auf die angekündigte Zwischenmitteilung zum dritten Quartal, die zeigen dürften, wie sich die operative Entwicklung und die politischen Belastungen weiterentwickeln.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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