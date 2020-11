Analysten: Bundesregierung sollte Kaufprämie für E-Autos ausweiten

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung sollte laut Analysten die Kaufprämie für Elektroautos aufstocken, damit auch über das Jahr 2022 hinaus der Verkauf von elektrisch betriebenen Pkw in Deutschland weiter anwächst und die Klimaziele eingehalten werden können. Eine von LBBW Research vorgestellte Analyse der staatlichen Maßnahmen zur Förderung der Mobilitätswende ergab, dass der Fördertopf der Bundesregierung im Umfang von 4,1 Milliarden Euro wegen der hohen Nachfrage nach E-Autos bereits Anfang 2022 ausgetrocknet sein könnte. Daher sollte der Staat noch einmal 2 bis 4 Milliarden Euro an staatlicher Förderung in die Hand nehmen, um den Verkauf der Elektroautos bis zum Jahr 2025 zu fördern, erklärte LBBW-Automobilanalyst Gerhard Wolf.

Erst dann wäre man in einer Situation, wo die Förderung nicht mehr nötig sei. Denn die Infrastruktur für E-Autos wäre dann wohl ausgebaut, die Kosten für die Elektrotechnologie gesunken und die Kosten für die etablierte Verbrennertechnologie gestiegen.

Staatliche Förderung in der Größe von etwa 2 bis 4 Milliarden Euro wäre da "sicherlich" noch einmal nötig, "bis wir dann irgendwo in Richtung 2025 sagen können: jetzt verstetigt sich das und hat sich etabliert", so Wolf.

Dank der seit 2016 gewährten staatlichen Kaufprämien wie etwa dem Umweltbonus und besonders seit der deutlichen Aufstockung in diesem Jahr, ist der Kauf von Elektroautos mit Batterieantrieb oder mit Hybridantrieb in den letzten Jahre stark gestiegen.

"Die staatlichen Fördermaßnahmen zeigen Wirkung. Inzwischen wurden damit mehr als eine Viertelmillion Fahrzeuge bezuschusst, bei stark steigender Tendenz", urteilte Wolf.

E-Autos müssen 40 Prozent Marktanteil erreichen

Dennoch reichten diese starken Zuwächse noch immer nicht aus, um 2030 die ehrgeizigen CO2-Flottenziele der Europäischen Union zu erreichen. Dafür sei eine Quote von 40 Prozent Anteil der Elektroautos an den zugelassenen Pkw notwendig. "Um das Langfristziel für Deutschland zu erfüllen, müssten nach unserer Berechnung die Quoten von batterie- und hybrid-getriebenen Fahrzeugen bis 2025 auf jeweils rund 14 Prozent und für 2030 auf jeweils rund 20 Prozent steigen", erklärte LBBW-Automobilanalyst Frank Biller mit Blick auf die Kohlendioxid-Ziele.

Der monatliche Absatz elektrisch getriebener Fahrzeuge bis 2025 müsse dafür monatlich rund 78.000 Fahrzeuge und bis 2030 rund 115.000 Fahrzeuge betragen. Im vergangenen Monat sei der Absatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum aber erst auf rund 48.000 PKW gestiegen.

Trotz einer Verdreifachung sei das "noch viel zu wenig", so die Analysten.

Sie schlugen zudem vor, dass der Staat neben dem Ausbau der Kaufprämie auch die jahrzehntealte steuerliche Ungleichbehandlung von Diesel und Benzinern beenden sollte. Bei ausgeglichener Kfz-Steuer käme so jährlich ein Betrag von rund 1,4 Milliarden Euro zusammen, den der Staat zur Förderung der Elektromobilität verwenden könnte.

Analyst Wolf warnte zudem Europa vor einem Wettrennen um "einzelstaatliche Verbrennerverbote", da die Automobilhersteller die hohen E-Autoquoten in diesen Ländern mit dem Verkauf von zusätzlichen Autos mit Verbrennungsmotoren in andere Ländern kompensieren könnten.

"Wir sehen die Notwendigkeit, dass wir eine nationale E-Auto-Quote oder einen europaweit einheitlichen Fahrplan für die künftige Verbrennerentwicklung entwickeln", so Wolf.

