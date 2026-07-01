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Analysten-Einschätzungen

Nike-Aktie im Blick: Was Analysten im Juni vom Papier halten

02.07.26 15:10 Uhr
NYSE-Aktie Nike: Das erwarten Analysten von dem Papier | finanzen.net

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Nike-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
38,05 EUR 0,81 EUR 2,16%
Charts|News|Analysen
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Im vergangenen Juni haben 12 Experten die Aktie von Nike wie folgt eingeschätzt.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 9 Experten empfehlen das Halten der Nike-Aktie.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Nike ein Kursziel von 51,42 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 10,37 USD gegenüber dem aktuellen NYSE-Kurs von 41,05 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.47,00 USD14,4929.06.2026
Bernstein Research80,00 USD94,8824.06.2026
Goldman Sachs Group Inc.46,00 USD12,0623.06.2026
RBC Capital Markets50,00 USD21,8010.06.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

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