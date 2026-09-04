DAX 26.046 +0,2%ESt50 6.393 +0,2%MSCI World 4.987 -0,3%Top 10 Crypto 10,35 -0,2%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 68.931 +0,5%Euro 1,1614 ±0,0%Öl 96,3 +0,8%Gold 4.429
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Analysten-Einschätzungen

Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten

Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Rheinmetall-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1,033.20 EUR -39.20 EUR -3.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Rheinmetall-Aktie wurde im August 2026 von 10 Experten analysiert.

Werbung

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der Rheinmetall-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 1.645,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 534,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Rheinmetall-Aktie von 1.110,80 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.1.350,00 EUR21,5317.08.2026
Jefferies & Company Inc.1.350,00 EUR21,5314.08.2026
RBC Capital Markets1.600,00 EUR44,0411.08.2026
Warburg Research1.500,00 EUR35,0410.08.2026
Deutsche Bank AG1.800,00 EUR62,0507.08.2026
Jefferies & Company Inc.1.300,00 EUR17,0306.08.2026
JP Morgan Chase & Co.1.350,00 EUR21,5306.08.2026
Goldman Sachs Group Inc.2.300,00 EUR107,0606.08.2026
Goldman Sachs Group Inc.2.300,00 EUR107,0606.08.2026
UBS AG1.600,00 EUR44,0406.08.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.