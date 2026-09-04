Rheinmetall-Aktie: Was Analysten von Rheinmetall erwarten

Analysten-Einschätzungen

01.09.26 11:38 Uhr

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Rheinmetall-Aktie in den Fokus genommen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 1.645,00 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 534,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Rheinmetall-Aktie von 1.110,80 EUR gleich.

8 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der Rheinmetall-Aktie.

Die Rheinmetall -Aktie wurde im August 2026 von 10 Experten analysiert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung