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Analysten-Einschätzungen

Tesla-Aktie im Fokus: Das sind die Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Tesla-Aktie im Fokus: Das sind die Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Tesla-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
351.00 EUR 9.35 EUR 2.74 %
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Die Tesla-Aktie wurde im Juni 2026 von 7 Experten analysiert.

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1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Tesla-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Tesla ein Kursziel von 396,29 USD. Dies bedeutet einen Abschlag von 24,31 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 420,60 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG465,00 USD10,5630.06.2026
JP Morgan Chase & Co.475,00 USD12,9324.06.2026
UBS AG364,00 USD-13,4623.06.2026
Jefferies & Company Inc.375,00 USD-10,8422.06.2026
JP Morgan Chase & Co.475,00 USD12,9305.06.2026
JP Morgan Chase & Co.145,00 USD-65,5303.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: John Keeble/Getty Images

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Tesla Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
02.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
30.06.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
24.06.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Tesla Neutral UBS AG