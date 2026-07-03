Tesla-Aktie im Fokus: Das sind die Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni

Analysten-Einschätzungen

01.07.26 11:35 Uhr

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Tesla-Aktie im abgelaufenen Monat.

Die Tesla-Aktie wurde im Juni 2026 von 7 Experten analysiert.

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1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Tesla-Aktie für einen Verkauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Tesla ein Kursziel von 396,29 USD. Dies bedeutet einen Abschlag von 24,31 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 420,60 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 465,00 USD 10,56 30.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 475,00 USD 12,93 24.06.2026 UBS AG 364,00 USD -13,46 23.06.2026 Jefferies & Company Inc. 375,00 USD -10,84 22.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 475,00 USD 12,93 05.06.2026 JP Morgan Chase & Co. 145,00 USD -65,53 03.06.2026

Redaktion finanzen.net