Tesla-Aktie im Fokus: Das sind die Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juni
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Tesla-Aktie im abgelaufenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Die Tesla-Aktie wurde im Juni 2026 von 7 Experten analysiert.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Tesla-Aktie für einen Verkauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Tesla ein Kursziel von 396,29 USD. Dies bedeutet einen Abschlag von 24,31 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 420,60 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|465,00 USD
|10,56
|30.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|475,00 USD
|12,93
|24.06.2026
|UBS AG
|364,00 USD
|-13,46
|23.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|375,00 USD
|-10,84
|22.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|475,00 USD
|12,93
|05.06.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|145,00 USD
|-65,53
|03.06.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: John Keeble/Getty Images
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG