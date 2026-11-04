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Analysten-Einstufung

IONOS-Aktie in Rot: Berenberg stuft auf ‘Hold’ ab – Dynamik bereits eingepreist

IONOS-Aktie in Rot: Berenberg stuft auf ‘Hold’ ab – Dynamik bereits eingepreist

Berenberg hat das Kursziel für IONOS angehoben, die Aktien des Webhosters aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IONOS
33.54 EUR -1.42 EUR -4.06 %
Charts | News | Analysen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für IONOS von 36 auf 38 Euro angehoben, die Aktien des Webhosters aber nach ihrem guten Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Geschäftsdynamik sei eingepreist, schrieb Gustav Froberg in seiner Neueinstufung vom Dienstag. Er geht zwar davon aus, dass IONOS künftig stark von der Implementierung seiner KI-Suite sowie dem Thema Digitale Souveränität profitieren wird. Der bessere Weg, um darauf zu setzen, ist seiner Ansicht nach aber derzeit die Aktie der Mutter United Internet.

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Die IONOS-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,32 Prozent auf 34,44 Euro.

/rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 IONOS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.10.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG
10.08.26 IONOS Kaufen DZ BANK
07.08.26 IONOS Overweight Barclays Capital
07.08.26 IONOS Neutral UBS AG

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