IONOS-Aktie in Rot: Berenberg stuft auf ‘Hold’ ab – Dynamik bereits eingepreist
Berenberg hat das Kursziel für IONOS angehoben, die Aktien des Webhosters aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft.
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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für IONOS von 36 auf 38 Euro angehoben, die Aktien des Webhosters aber nach ihrem guten Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Geschäftsdynamik sei eingepreist, schrieb Gustav Froberg in seiner Neueinstufung vom Dienstag. Er geht zwar davon aus, dass IONOS künftig stark von der Implementierung seiner KI-Suite sowie dem Thema Digitale Souveränität profitieren wird. Der bessere Weg, um darauf zu setzen, ist seiner Ansicht nach aber derzeit die Aktie der Mutter United Internet.
Die IONOS-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,32 Prozent auf 34,44 Euro.
/rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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