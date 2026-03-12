DAX23.455 -0,6%Est505.720 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4800 +3,5%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.739 +2,5%Euro1,1458 -0,5%Öl100,8 -1,0%Gold5.090 ±-0,0%
Analysten-Einstufung

QIAGEN-Aktie gefragt: Deutsche Bank Research stuft hoch - Kursziel unverändert

13.03.26 10:09 Uhr
QIAGEN-Aktie steigt: Hochstufung durch Deutsche Bank Research | finanzen.net

Deutsche Bank Research hat QIAGEN bei unverändertem Kursziel hochgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
35,83 EUR 0,15 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat QIAGEN bei unverändertem Kursziel von 54 US-Dollar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Jan Koch kehrt nach seiner Abstufung im Januar und dem seitherigen Kursrutsch am Freitag nun wieder zu seiner Kaufempfehlung für den Diagnostikspezialisten zurück. Eine Übernahmeprämie sei inzwischen vollständig ausgepreist worden. Die Anleger könnten sich jetzt wieder auf das operative Geschäft konzentrieren. 2026 hänge zwar viel vom späteren Verlauf ab, dies sei aber bei vielen Unternehmen der Branche der Fall. Die QIAGEN-Bewertung sei unabmitioniert.

Die QIAGEN-Aktie gewinnt im XETRA-Handel am Freitag zeitweise 1,03 Prozent auf 35,75 Euro.

/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:01 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

