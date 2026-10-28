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Analysten-Einstufungen

SUSS MicroTec-Aktie legt trotz gesenkter Kursziele zu: Jefferies und Deutsche Bank Research bleiben bei ‘Buy’

SUSS MicroTec-Aktie legt trotz gesenkter Kursziele zu: Jefferies und Deutsche Bank Research bleiben bei ‘Buy’

Analysten haben ihre Kursziele für SUSS MicroTec gesenkt, bleiben aber bei ihren Kaufempfehlungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
53.50 EUR 3.25 EUR 6.47 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SUSS MicroTec von 109 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung des Chipzulieferers gehe primär darauf zurück, dass die Nachfrage nach Belichtungsanlagen (mask aligner) die Kapazitäten übersteige und daher beschlossen worden sei, die Produktion von Garching ins chinesische Zhubei zu verlagern, schrieb Janardan Menon am Dienstag. Suss gehe nicht vom Verlust von Aufträgen aus. Die Umsätze dürften lediglich erst 2027 realisiert werden, was die Aussichten für das kommende Jahr verbessere. Daher senkte Menon seine Schätzungen für 2026, hob aber seine Umsatzprognosen für 2027 an. Die Aktie hält er für attraktiv bewertet.

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Deutsche Bank Research senkt Ziel für Suss Microtec - 'Buy'

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SUSS MicroTec von 100 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn attestierte dem Chipausrüster eine "aus Stärke geborene Prognosesenkung". Die Nachfrage sei nämlich derart enorm, dass Suss die Kapazitäten rascher als erwartet hochfahren müsse, schrieb er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Auftragsstau bremse die Umsätze in diesem Jahr. Kuhn sieht aber gute Erholungschancen für die Aktien nach ihrer massiven Korrektur.

Die SUSS MicroTec-Aktie steigt am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise um 5,27 Prozent auf 52,90 Euro.

NEW YORK / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

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Datum Rating Analyst
10:31 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Deutsche Bank AG
08:41 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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