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Analysten-Empfehlung

Experten sehen bei Novo Nordisk-Aktie weniger Potenzial

Experten sehen bei Novo Nordisk-Aktie weniger Potenzial

So sehen Analysten die Novo Nordisk-Aktie im September.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
34.20 EUR 1.10 EUR 3.32 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 14 Experten ihre Analyse der Novo Nordisk-Aktie abgegeben.

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9 Analysten stufen die Anteilsscheine von Novo Nordisk mit Halten ein, 5 Analysten empfehlen die Novo Nordisk-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 279,21 DKK, was einem erwarteten Anstieg von 26,01 DKK zum aktuellen CPH-Stand der Novo Nordisk-Aktie von 253,20 DKK entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Verkaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG245,00 DKK-3,2429.09.2026
Deutsche Bank AG245,00 DKK-3,2422.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)305,00 DKK20,4622.09.2026
UBS AG332,00 DKK31,1222.09.2026
JP Morgan Chase & Co.260,00 DKK2,6922.09.2026
Jefferies & Company Inc.275,00 DKK8,6122.09.2026
JP Morgan Chase & Co.275,00 DKK8,6121.09.2026
Goldman Sachs Group Inc.285,00 DKK12,5621.09.2026
UBS AG332,00 DKK31,1217.09.2026
Deutsche Bank AG265,00 DKK4,6615.09.2026
Morgan Stanley250,00 DKK-1,2611.09.2026
Barclays Capital300,00 DKK18,4808.09.2026
JP Morgan Chase & Co.275,00 DKK8,6103.09.2026
Deutsche Bank AG265,00 DKK4,6602.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Novo Nordisk

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Alle: Alle Empfehlungen

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Datum Rating Analyst
09:31 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
05.10.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
22.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
22.09.26 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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