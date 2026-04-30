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Ausblick: Moderna präsentiert Quartalsergebnisse

01.05.26 07:01 Uhr
NASDAQ-Wert Moderna-Aktie vor Zahlen im Visier: Was von dem BioNTech-Konkurrent erwartet wird | finanzen.net

Moderna veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Experten.

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Moderna Inc
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Moderna wird am 01.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -4,446 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 118,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 236,4 Millionen USD gegenüber 108,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -7,985 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -7,260 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,10 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,94 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com, T. Schneider / Shutterstock.com

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19.11.2024Moderna HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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12.01.2024Moderna OutperformRBC Capital Markets
03.11.2023Moderna BuyGoldman Sachs Group Inc.
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23.10.2023Moderna BuyUBS AG
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05.08.2024Moderna Sector PerformRBC Capital Markets
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