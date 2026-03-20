Ausblick: Xiaomi verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Wie Xiaomi mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.
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Xiaomi wird am 24.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,24 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,320 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 19 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 117,15 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 109,01 Milliarden CNY im gleichen Zeitraum des Vorjahres.Redaktion finanzen.net
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