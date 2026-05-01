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Heute im FokusDAX legt kräftig zu -- Cisco mit Gewinnsprung und Rekordumsatz -- BMW-Hauptversammlung besiegelt Aus für Vorzugspapiere -- Marvell, GameStop, eBay, SoftBank, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Handelskonflikt im Fokus: Trump und Xi führen Gespräche in Peking. Lufthansa: Gespräche über Frankfurt-Flüge zwischen Bremen und Airline. National Grid: Operativer Gewinn deutlich gesteigert. Douglas: Abstufung belastet den Kurs. Mercedes: So geht es mit den Autohäusern im Südwesten weiter. Telefónica: Großkundenverlust von 1&1 belastet O2. VINCI: Großauftrag für britisches Bahnprojekt.
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