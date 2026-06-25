Analysten im Blick

Needham-Bericht, NVIDIA-Großauftrag, Amazon-Deal: Corning kletterte am Donnerstag auf ein neues Jahreshoch. Doch das Papier gibt am Freitag einen Teil der Gewinne rasch wieder ab.

• Corning klettert auf neues Jahreshoch

• Analysten passen Kursziele nach oben an

• Gewinnmitnahmen drücken das Papier ins Minus



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Die Corning-Aktie schießt am 25. Juni 2026 an der NYSE um über zehn Prozent nach oben und erreicht bei 227,47 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch. Auslöser ist ein Needham-Bericht, aus dem hervorgeht, dass NVIDIA über drei Jahre ein Langstrecken-Datennetz im Wert von fünf bis zehn Milliarden US-Dollar aufbauen will - ein Vorhaben, das erhebliche Mengen an Glasfaserlösungen erfordern würde. Die Meldung trifft auf eine Aktie, die nach einer mehrteiligen Deal-Welle bereits weit gelaufen ist. Seit Jahresbeginn ging es für das Papier bereits um 160 Prozent nach oben. Zum Wochenende kommt es jedoch zu Gewinnmitnahmen. Im vorbörslichen NYSE-Handel verliert die Corning-Aktie zeitweise 3,15 Prozent auf 220,84 US-Dollar.

Zwei Großverträge als Fundament

Den Ausgangspunkt der Rally bilden laut investing.com zwei operative Partnerschaften: Corning hatte eine mehrjährige Technologiepartnerschaft mit NVIDIA im Umfang von bis zu 3,2 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Separat dazu sicherte sich das Unternehmen eine milliardenschwere Liefervereinbarung mit Amazon, die Glasfaserkabel und Konnektivitätskomponenten für wachsende US-Rechenzentren umfasst. Beide Verträge stützen das Wachstumsbild des Segments Optische Kommunikation, das Analysten von rund 8,1 Milliarden US-Dollar Umsatz im laufenden Jahr auf bis zu 12,7 Milliarden US-Dollar bis 2028 klettern sehen.

Analysten erhöhen die Kursziele

Das positive Sentiment spiegelt sich in raschen Kurszielhebungen wider. UBS hebt ihr Ziel auf 228 US-Dollar an und bekräftigt die Einstufung Kaufen mit Verweis auf stärker als bisher erwartetes Wachstum bis 2028. Wolfe Research erhöht auf 230 US-Dollar und begründet den Schritt mit der anhaltend starken Nachfrage aus dem Rechenzentrumssektor. Damit liegt der Analystenkonsens inzwischen knapp unter dem Niveau, auf das der Kurs kurzzeitig gestiegen war.

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Bewertungsfrage stellt sich neu

Nach einer Jahresperformance von mehr als 300 Prozent gegenüber dem 52-Wochen-Tief rückt die Bewertungsfrage in den Vordergrund. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr liegt nach den verfügbaren Schätzungen bei knapp 48, auf Basis der erwarteten Gewinne der kommenden zwölf Monate deutlich darunter. Die Wachstumserwartungen sind bereits weitgehend eingepreist; ein enttäuschendes Quartal könnte das Papier empfindlich treffen. Anleger, die die Aktie im Depot halten, dürften den nächsten Quartalsbericht am 4. August 2026 genau beobachten, wenn Corning erstmals belastbare Zahlen zur Umsetzung der Hyperscaler-Verträge vorlegen wird.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net