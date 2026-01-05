DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 +0,4%Nas23.239 +0,9%Bitcoin59.107 -0,9%Euro1,1912 +0,8%Öl69,15 +1,5%Gold5.059 +2,0%
Heute im Fokus
Dow schließt stabil -- DAX letztlich über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer erhält US-Freigabe für Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
Top News
KI-Aktien im Blick: Der heimliche Motor hinter NVIDIAs KI-Erfolg - wie ASML die Zukunft der Halbleiterindustrie prägt KI-Aktien im Blick: Der heimliche Motor hinter NVIDIAs KI-Erfolg - wie ASML die Zukunft der Halbleiterindustrie prägt
Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse
Analysten im Fokus

Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse

09.02.26 23:37 Uhr
Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse | finanzen.net

Ferrari öffnet die Bücher - was Experten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ferrari N.V.
281,40 EUR -2,20 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ferrari lädt am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,21 Prozent auf 1,77 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Ferrari noch 1,74 Milliarden EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,95 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 8,47 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 7,12 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 6,68 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Ferrari N.V.

DatumRatingAnalyst
05.02.2026Ferrari OverweightBarclays Capital
26.01.2026Ferrari HoldJefferies & Company Inc.
21.01.2026Ferrari OutperformRBC Capital Markets
19.01.2026Ferrari BuyUBS AG
19.01.2026Ferrari OverweightBarclays Capital
