Analysten im Fokus

Xpeng öffnet die Bücher - was Analysten erwarten.

Xpeng lädt am 20.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

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Die Schätzungen der Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf -0,06 RMB je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Xpeng ein EPS von -1,47 RMB je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose der Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 22 Milliarden RMB, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 16,11 Milliarden RMB erzielt wurde.

Die Prognosen der Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,16 RMB, gegenüber 5,87 RMB je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten die Analysten durchschnittlich 76,78 Milliarden RMB im Vergleich zu 40,87 Milliarden RMB im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net