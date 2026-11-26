Analysten kappen Ziele

Zwei Analystenhäuser kappen ihre Micron-Ziele, ziehen daraus aber gegensätzliche Schlüsse, während das Rekordgeschäft weiter wächst.

• Die Aktie bleibt stark vom Stimmungsbild im KI-Sektor abhängig, wobei die Diskussion um den Zeitpunkt der Marktnormalisierung und Speicherpreisentwicklung die langfristigen Investitionsaussichten beeinflusst.

• BNP Paribas Exane stuft Micron von Outperform auf Neutral ab und senkt das Kursziel erheblich, während UBS das Ziel nur kürzt, aber die Kaufempfehlung beibehält, was unterschiedliche Einschätzungen hinsichtlich der Marktaussichten widerspiegelt.

• Micron verzeichnete trotz Rekordzahlen einen Kursrückgang aufgrund von Analystenabstufungen und Sorgen um die zukünftige Nachfrage im Speichersektor, insbesondere bei NAND- und DRAM-Produkten.

BNP Paribas Exane stuft ab, UBS kappt das Ziel, die Mehrheit bleibt bei Buy

Wie stark hängt Micron am Stimmungsumschwung im KI-Sektor?

Rekordzahlen treffen auf Fragen zum Speicherzyklus

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Die Micron-Aktie gab am Mittwoch an der NASDAQ um 4,5 Prozent auf 601,25 US-Dollar nach. Hintergrund dürften die Abstufung durch BNP Paribas Exane vom Vortag, eine Kurszielsenkung von UBS und ein breiter Ausverkauf bei KI- und Chipwerten sein. Dem steht ein Geschäft gegenüber, das 2026 kräftig gewachsen ist.

Exane sieht Angebot und Nachfrage näher rücken

BNP Paribas Exane hat Micron am Dienstag von Outperform auf Neutral abgestuft. Analyst Karl Ackerman senkte das Kursziel von 1.700 auf 775 US-Dollar. Er erwartet, dass sich Angebot und Nachfrage bei DRAM und NAND, den Arbeits- und Flashspeichern, bis Mitte 2027 annähern. Zugleich sieht er wachsende Risiken für die Kapazitätspläne der großen Cloudanbieter im Jahr 2028.

Eine ähnliche Richtung zeigt TrendForce. Die Marktforscher rechnen damit, dass die NAND-Flash-Vertragspreise im ersten Quartal 2027 stagnieren oder um bis zu 5 Prozent sinken, weil chinesische Cloudanbieter weniger nachfragen und das Angebot wächst. Beide Stimmen lenken den Blick vom Rekordgeschäft auf die Phase, in der sich der Speichermarkt normalisieren könnte. Für die Aktie zählt damit stärker, wann der Preisdruck einsetzt, als wie hoch die Umsätze im Rekordquartal lagen.

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KI-Ausverkauf belastet den gesamten Sektor

Der Rückgang bei Micron fiel in einen breiten Ausverkauf: Am Mittwoch standen auch NVIDIA, AMD, Intel, Sandisk und Dell unter Druck. Als Begründung nennt Reuters die Frage, ob die steigenden Kosten des KI-Ausbaus durch Erträge gerechtfertigt sind. Am Kreditmarkt sind zudem die Kosten der Absicherung gegen Zahlungsausfälle mehrerer großer KI-Investoren auf Rekordniveau gestiegen.

Bei NVIDIA hatte die Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Konzernchef am Montag kurzzeitig Erleichterung ausgelöst, nachdem er Mitte November wegen Enthüllungen über sein Privatleben zurückgetreten war. Diese Erleichterung schwindet bereits wieder. Swissquote-Analystin Ipek Ozkardeskaya sagt, selbst gute Zahlen und Prognosen könnten die Stimmung kaum noch verbessern. Der Speicherhersteller Micron hängt damit derzeit stark am Stimmungsbild des KI-Sektors, weniger an eigenen Meldungen. Entscheidend ist, ob Anleger die Erträge hinter den Investitionen wieder stärker gewichten.

Micron-Zahlen bleiben auf Rekordkurs

Das Geschäft selbst liefert die Gegenposition. Im abgelaufenen Quartal erzielte Micron einen Umsatz von 54,23 Milliarden US-Dollar bei einer Non-GAAP-Bruttomarge von 87,0 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen im Schlussquartal 11,32 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Im Gesamtjahr 2026 stieg der Umsatz auf 133,19 Milliarden US-Dollar nach 37,38 Milliarden im Vorjahr.

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Für das laufende erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 peilt Micron 61,5 Milliarden US-Dollar Umsatz an, plus oder minus 1,5 Milliarden, sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 38,15 US-Dollar, plus oder minus einen Dollar. Der Analystenkonsens liegt mit 61,74 Milliarden US-Dollar Umsatz und 38,25 US-Dollar Gewinn je Aktie jeweils knapp über der Mitte dieser Spannen. Der Markt erwartet damit ein Ergebnis leicht oberhalb der Prognosemitte. CEO Sanjay Mehrotra erwartet in der Mitteilung ein noch stärkeres Geschäftsjahr 2027, und die Strategic Customer Agreements gäben zusätzliche Sicherheit für die Beständigkeit der Finanzleistung. Die Skepsis speist sich somit nicht aus dem laufenden Geschäft, sondern aus der Frage nach seiner Dauer.

Analysten: UBS kappt das Ziel, bleibt aber bei Buy

Die jüngste Anpassung kommt von UBS: Analyst Timothy Arcuri senkte das Kursziel in einer Studie vom Mittwoch von 1.625 auf 1.100 US-Dollar, also um knapp ein Drittel, und bestätigte die Einstufung Buy. Damit nimmt er einen Teil seiner Anhebung vom Mai zurück. Damals hatte er das Ziel laut Benzinga von 535 auf 1.625 US-Dollar mehr als verdreifacht und dies mit langfristigen Liefervereinbarungen begründet, die das Ergebnisprofil von Micron strukturell verändern würden. Auch nach der Kürzung liegt das UBS-Ziel noch rund 83 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Damit ziehen die beiden Häuser aus ihren Kurszielsenkungen gegensätzliche Schlüsse: BNP Paribas Exane gibt die Kaufempfehlung auf, UBS hält daran fest. Andere Häuser bleiben ebenfalls zuversichtlich. Citi bestätigte am Montag Buy mit einem Ziel von 1.300 US-Dollar, Bernstein kommt in einer Studie vom Sonntag zu Buy und ebenfalls 1.300 US-Dollar.

Nach den Analystendaten von TipRanks stufen 28 von 30 Analysten die Aktie mit Buy ein, die übrigen zwei mit Hold, ein Sell gibt es nicht. Das durchschnittliche Kursziel von 1.574 US-Dollar liegt weit über dem letzten Schlusskurs. Die Spanne reicht von 775 bis 3.000 US-Dollar, selbst das Exane-Ziel am unteren Ende liegt damit noch über dem aktuellen Kurs.

Micron-Aktie bleibt eine Wette auf die Dauer des Speicherbooms

Für Anleger verschiebt sich die Frage vom Ob zum Wie lange. Das laufende Geschäft spricht für Micron: Nach Angaben des Managements ist bereits mehr als drei Viertel der Produktion für 2027 vergeben, die Gespräche mit Kunden drehen sich inzwischen um 2028. Dagegen steht die Sorge, dass sich Angebot und Nachfrage schon ab Mitte 2027 annähern und der Preisrückenwind nachlässt, der die außergewöhnlichen Margen trägt.

Wie anfällig die Aktie für Stimmungswechsel ist, zeigte der Mittwoch: Erst rutschte sie mit dem Sektor ab, nachbörslich drehte sie wieder ins Plus. Da die US-Börsen an Thanksgiving geschlossen bleiben, zeigt sich erst am Freitag, ob der Aufschlag hält. Das Chance-Risiko-Profil passt damit eher zu Anlegern, die an einen länger anhaltenden KI-Speicherboom glauben und kräftige Rücksetzer aushalten. Wer die Normalisierung des Speichermarkts früher kommen sieht, findet in der Exane-Abstufung die Gegenposition. Am 17. Dezember legt Micron Zahlen und Ausblick vor; Hinweise auf nachgebende Speicherpreise würden die Lesart von Exane stützen, ein erneut stärkerer Ausblick die von UBS und der Analystenmehrheit.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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