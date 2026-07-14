Amazon-Aktie steigt: Darum traut Jefferies dem Kurs noch deutlich mehr zu

Analysten-Liebling

15.07.26 15:56 Uhr

Jefferies sieht bei der Amazon-Aktie noch deutlich Luft nach oben und begründet das mit einem Cloud-Geschäft, das schneller wächst, als der Markt einpreist.

• Die Bewertung von Amazon erscheint im Vergleich zu Alphabet und Walmart günstig, allerdings hängt der Erfolg der Aktie von der tatsächlichen Wachstumsentwicklung und den Investitionsausgaben ab.

Jefferies bekräftigt die Amazon-Aktie als Top-Pick mit Kursziel 320 US-Dollar

AWS-Backlog soll sich weiter beschleunigen und bald 500 Milliarden Dollar erreichen

Bei rund zwölffachem EV/EBITDA gilt die Bewertung als günstig im Vergleich

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Jefferies hat die Amazon-Aktie zum Top-Pick erklärt und das Kaufrating mit einem Kursziel von 320 US-Dollar bekräftigt. Zeitweise notiert der Titel an der NASDAQ bei 252,05 US-Dollar, ein Plus von 1,84 Prozent. Jefferies begründet die Einschätzung vor allem mit einer erwarteten Beschleunigung im Cloud-Geschäft AWS und einer im Vergleich zu anderen US-Technologiekonzernen als günstig eingestuften Bewertung.

AWS-Backlog als Wachstumsargument für die Amazon-Aktie

Im Zentrum der Studie steht der Auftragsbestand aus bereits vertraglich gesicherten, aber noch nicht abgerechneten AWS-Leistungen, der sogenannte Backlog. Laut Goldesel erwartet Jefferies, dass sich dessen Wachstumstempo vom ersten Quartal mit 93 Prozent im Jahresvergleich weiter beschleunigt und sich der Wert der 500-Milliarden-Dollar-Marke nähert. Als zusätzliches Signal führen die Analysten die Ausweitung eines Zehnjahresvertrags mit einem großen KI-Anbieter im Volumen von 100 Milliarden US-Dollar an, heißt es. Wie aus der Analyse hervorgeht, soll diese Kombination mehr Sichtbarkeit für eine anhaltende Umsatzbeschleunigung im Cloud-Geschäft liefern. Offen bleibt laut den Analysten, wie schnell sich die zusätzlichen Kapazitäten tatsächlich in belastbare Kundenumsätze übersetzen.

Bewertung: Amazon günstiger als Alphabet und Walmart

Die zweite Säule der Studie ist die Bewertung, wie Goldesel unter Berufung auf die Analyse schreibt. Jefferies zufolge werde Amazon zum rund zwölffachen erwarteten EV/EBITDA der kommenden zwölf Monate gehandelt. Das liegt nach Einschätzung der Analysten rund sechs Punkte unter einem gemischten Vergleichswert von 18, den sie aus dem Alphabet-Umfeld ableiten, und auch unter den Einzelmultiplikatoren von Alphabet mit 17 und Walmart mit 19. Jefferies bezeichnet die Bewertung deshalb als "discounted valuation" im Umfeld der Magnificent-Seven-Werte. Aus eigener Einordnung folgt daraus: Die Rechnung trägt nur, wenn sich die AWS-Wachstumsdynamik in den kommenden Berichten tatsächlich zeigt, denn ein niedriger Multiplikator allein garantiert noch keine Neubewertung durch den Markt.

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Capex und Prime Day als nächste Prüfsteine

Für die weitere Kursentwicklung nennt Jefferies gemäß Goldesel vor allem zwei Stellschrauben aus dem kommenden Quartalsbericht: Die Investitionsausgaben und den freien Mittelzufluss. Hintergrund ist die Erwartung, dass Amazon seine für das Jahr angepeilten Investitionen von 200 Milliarden US-Dollar weiter anheben könnte, was kurzfristig auf den freien Cashflow drücken würde. Zusätzlich verweisen die Analysten auf eine Kundenumfrage rund um den diesjährigen Prime Day, der in diesem Jahr bereits ins zweite statt ins dritte Quartal fiel und dadurch den Vorjahresvergleich anspruchsvoller macht. Mehr als die Hälfte der befragten Kunden gab an, inzwischen über die Hälfte ihrer Online-Ausgaben bei Amazon zu bündeln, ein Hinweis auf stabile Kundenbindung trotz Preisdrucks.

Der nächste belastbare Datenpunkt ist der Quartalsbericht von Amazon. Dort muss sich zeigen, ob AWS-Backlog und Prime-Day-Kennzahlen die These von Jefferies stützen oder ob die höheren Investitionsausgaben den freien Cashflow stärker belasten als eingepreist.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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