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Alphabet-Aktien als "Top-Pick": JPMorgan und Jefferies sehen massives Potenzial

05.05.26 11:20 Uhr
NASDAQ-Aktie Alphabet im Aufwind: JPMorgan und Jefferies schrauben die Kursziele nach oben | finanzen.net

Nach herausragenden Quartalszahlen bekräftigt JPMorgan Alphabet als "Top Pick" und sieht weiteres Potenzial. Auch Jefferies hebt das Kursziel deutlich an.

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• Alphabet bleibt JPMorgans "Top-Pick"
• Kursziel nach oben angepasst
• Jeffries zeigt sich auch optimistischer

JPMorgan: Alphabet bleibt der "Top Pick" mit ehrgeizigem Kursziel

Die US-Bank JPMorgan zeigt sich von der jüngsten Geschäftsentwicklung des Google-Mutterkonzerns Alphabet tief beeindruckt. Analyst Doug Anmuth bezeichnete die jüngsten Quartalszahlen in einem Kommentar als herausragend und bestätigte die Einstufung für beide Aktiengattungen (A- und C-Aktien) auf "Overweight". Mit einem unveränderten Kursziel von 460 US-Dollar bleibt Alphabet der favorisierte Wert des Experten. Anmuth geht davon aus, dass die Kurse weiter zulegen werden, getrieben durch nach oben korrigierte Erwartungen am Markt sowie eine Ausweitung der Bewertungsmultiplikatoren.

Jefferies: Massives Investitionswachstum im Cloud- und KI-Sektor

Auch das Analysehaus Jefferies blickt nach einem "Mega-Cloud-Update" deutlich optimistischer auf die Alphabet-Aktie (Klasse A) und hob das Kursziel von 400 auf 445 US-Dollar an, bei gleichbleibender "Buy"-Einstufung. Analyst Brent Thill begründet dies mit der ungebrochen hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur, die trotz begrenzter Kapazitäten und steigender Komponentenpreise zu massiven Investitionen führt. Für das Jahr 2026 prognostiziert Thill ein beeindruckendes Wachstum: Die Investitionen der sogenannten Hyperscaler - zu denen neben Alphabet auch Konzerne wie Meta und Oracle zählen - sollen auf rund 770 Milliarden US-Dollar steigen, was einem Sprung von 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Alphabet-Aktien in Grün

Für die Aktien von Alphabet geht es am heutigen Dienstag nach oben. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel steigt das C-Papier zeitweise um 0,39 Prozent auf 381,11 US-Dollar. Die A-Aktie gewinnt derweil 0,30 Prozent auf 384,41 US-Dollar.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Fenixx666 / Shutterstock.com, Naypong / Shutterstock.com

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