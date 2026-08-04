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Analysten-Meinungen

Allianz-Aktie: Experten empfehlen Allianz im Juli mehrheitlich zum Kauf

Allianz-Aktie: Experten empfehlen Allianz im Juli mehrheitlich zum Kauf

So haben Experten die Allianz-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
434.70 EUR -0.20 EUR -0.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Allianz-Aktie veröffentlicht.

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1 Experte stuft die Allianz-Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Allianz mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 440,67 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Allianz auf 432,50 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets440,00 EUR1,7331.07.2026
Jefferies & Company Inc.325,00 EUR-24,8631.07.2026
RBC Capital Markets440,00 EUR1,7327.07.2026
JP Morgan Chase & Co.430,00 EUR-0,5821.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)684,00 EUR58,1515.07.2026
Jefferies & Company Inc.325,00 EUR-24,8613.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
31.07.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
31.07.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
27.07.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
21.07.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)