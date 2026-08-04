Allianz-Aktie: Experten empfehlen Allianz im Juli mehrheitlich zum Kauf

Analysten-Meinungen

03.08.26 10:38 Uhr

So haben Experten die Allianz-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 440,67 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Allianz auf 432,50 EUR beläuft.

1 Experte stuft die Allianz-Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Allianz mit Halten ein.

Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Allianz -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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