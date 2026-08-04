Allianz-Aktie: Experten empfehlen Allianz im Juli mehrheitlich zum Kauf
So haben Experten die Allianz-Aktie zuletzt eingeschätzt.
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Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der Allianz-Aktie veröffentlicht.
1 Experte stuft die Allianz-Aktie als Kauf ein, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Allianz mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 440,67 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Allianz auf 432,50 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|440,00 EUR
|1,73
|31.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|325,00 EUR
|-24,86
|31.07.2026
|RBC Capital Markets
|440,00 EUR
|1,73
|27.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|430,00 EUR
|-0,58
|21.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|684,00 EUR
|58,15
|15.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|325,00 EUR
|-24,86
|13.07.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)