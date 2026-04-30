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April 2026: Analysten sehen Potenzial bei Allianz-Aktie

01.05.26 18:41 Uhr
April 2026: Analysten sehen Potenzial bei Allianz-Aktie | finanzen.net

Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur Allianz-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
387,80 EUR 3,80 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im April 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Allianz-Aktie vorgenommen.

2 Experten empfehlen die Allianz-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Allianz ein Kursziel von 426,80 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 37,80 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 389,00 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.380,00 EUR-2,3124.04.2026
RBC Capital Markets400,00 EUR2,8323.04.2026
RBC Capital Markets400,00 EUR2,8321.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.450,00 EUR15,6821.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)504,00 EUR29,5607.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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