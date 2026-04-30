April 2026: Analysten sehen Potenzial bei Allianz-Aktie
Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur Allianz-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Im April 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Allianz-Aktie vorgenommen.
2 Experten empfehlen die Allianz-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Allianz ein Kursziel von 426,80 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 37,80 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 389,00 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|380,00 EUR
|-2,31
|24.04.2026
|RBC Capital Markets
|400,00 EUR
|2,83
|23.04.2026
|RBC Capital Markets
|400,00 EUR
|2,83
|21.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|450,00 EUR
|15,68
|21.04.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|504,00 EUR
|29,56
|07.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
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