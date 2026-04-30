April 2026: Analysten sehen Potenzial bei Allianz-Aktie

Analysten-Meinungen

Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur Allianz-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel

Im April 2026 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Allianz-Aktie vorgenommen.

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2 Experten empfehlen die Allianz-Aktie zu kaufen, 3 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Allianz ein Kursziel von 426,80 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 37,80 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 389,00 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 380,00 EUR -2,31 24.04.2026 RBC Capital Markets 400,00 EUR 2,83 23.04.2026 RBC Capital Markets 400,00 EUR 2,83 21.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 450,00 EUR 15,68 21.04.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 504,00 EUR 29,56 07.04.2026

Redaktion finanzen.net