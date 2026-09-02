Die Expertenmeinungen zur Deutsche Telekom-Aktie im August 2026
So geht es mit der Deutsche Telekom-Aktie Experten zufolge weiter.
Werte in diesem Artikel
6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Deutsche Telekom veröffentlicht.
6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 36,90 EUR, was einem Anstieg von 8,52 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Deutsche Telekom-Aktie von 28,38 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|35,00 EUR
|23,33
|10.08.2026
|UBS AG
|36,20 EUR
|27,55
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|40,00 EUR
|40,94
|06.08.2026
|Bernstein Research
|37,00 EUR
|30,37
|06.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|35,20 EUR
|24,03
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|38,00 EUR
|33,90
|06.08.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|10:41
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|08:31
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG