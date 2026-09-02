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Analysten-Meinungen

Die Expertenmeinungen zur Deutsche Telekom-Aktie im August 2026

Die Expertenmeinungen zur Deutsche Telekom-Aktie im August 2026

So geht es mit der Deutsche Telekom-Aktie Experten zufolge weiter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
28.96 EUR -0.21 EUR -0.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Deutsche Telekom veröffentlicht.

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6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 36,90 EUR, was einem Anstieg von 8,52 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Deutsche Telekom-Aktie von 28,38 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital35,00 EUR23,3310.08.2026
UBS AG36,20 EUR27,5507.08.2026
Deutsche Bank AG40,00 EUR40,9406.08.2026
Bernstein Research37,00 EUR30,3706.08.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)35,20 EUR24,0306.08.2026
JP Morgan Chase & Co.38,00 EUR33,9006.08.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
10:41 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
08:31 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
07.08.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG

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