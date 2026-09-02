Die Expertenmeinungen zur Deutsche Telekom-Aktie im August 2026

Analysten-Meinungen

01.08.26 09:00 Uhr

So geht es mit der Deutsche Telekom-Aktie Experten zufolge weiter.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 36,90 EUR, was einem Anstieg von 8,52 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Deutsche Telekom-Aktie von 28,38 EUR gleichkommt.

6 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Deutsche Telekom veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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