Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Rheinmetall-Aktie abgegeben.
Werte in diesem Artikel
Die Rheinmetall-Aktie wurde im Mai 2026 von 21 Experten analysiert.
20 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 2.025,48 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Rheinmetall auf 1.293,40 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|2.100,00 EUR
|62,36
|28.05.2026
|Barclays Capital
|2.035,00 EUR
|57,34
|22.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|1.890,00 EUR
|46,13
|22.05.2026
|UBS AG
|1.600,00 EUR
|23,70
|21.05.2026
|Barclays Capital
|2.035,00 EUR
|57,34
|20.05.2026
|Bernstein Research
|1.900,00 EUR
|46,90
|14.05.2026
|Warburg Research
|1.550,00 EUR
|19,84
|11.05.2026
|Deutsche Bank AG
|2.100,00 EUR
|62,36
|08.05.2026
|UBS AG
|2.200,00 EUR
|70,09
|08.05.2026
|Bernstein Research
|2.050,00 EUR
|58,50
|08.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|1.500,00 EUR
|15,97
|08.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|2.100,00 EUR
|62,36
|07.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|2.220,00 EUR
|71,64
|07.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|2.130,00 EUR
|64,68
|07.05.2026
|Deutsche Bank AG
|2.100,00 EUR
|62,36
|05.05.2026
|Bernstein Research
|2.050,00 EUR
|58,50
|05.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|2.300,00 EUR
|77,83
|05.05.2026
|UBS AG
|2.200,00 EUR
|70,09
|05.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|2.220,00 EUR
|71,64
|05.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|2.130,00 EUR
|64,68
|05.05.2026
|Barclays Capital
|2.125,00 EUR
|64,30
|05.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|KO
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