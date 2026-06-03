Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

Analysten-Meinungen

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Rheinmetall-Aktie abgegeben.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 2.025,48 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Rheinmetall auf 1.293,40 EUR beläuft.

20 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Die Rheinmetall -Aktie wurde im Mai 2026 von 21 Experten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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