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Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

04.06.26 11:59 Uhr
Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai | finanzen.net

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Rheinmetall-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.186,20 EUR -6,40 EUR -0,54%
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Die Rheinmetall-Aktie wurde im Mai 2026 von 21 Experten analysiert.

20 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 2.025,48 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Rheinmetall auf 1.293,40 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG2.100,00 EUR62,3628.05.2026
Barclays Capital2.035,00 EUR57,3422.05.2026
Jefferies & Company Inc.1.890,00 EUR46,1322.05.2026
UBS AG1.600,00 EUR23,7021.05.2026
Barclays Capital2.035,00 EUR57,3420.05.2026
Bernstein Research1.900,00 EUR46,9014.05.2026
Warburg Research1.550,00 EUR19,8411.05.2026
Deutsche Bank AG2.100,00 EUR62,3608.05.2026
UBS AG2.200,00 EUR70,0908.05.2026
Bernstein Research2.050,00 EUR58,5008.05.2026
JP Morgan Chase & Co.1.500,00 EUR15,9708.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)2.100,00 EUR62,3607.05.2026
Jefferies & Company Inc.2.220,00 EUR71,6407.05.2026
JP Morgan Chase & Co.2.130,00 EUR64,6807.05.2026
Deutsche Bank AG2.100,00 EUR62,3605.05.2026
Bernstein Research2.050,00 EUR58,5005.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.2.300,00 EUR77,8305.05.2026
UBS AG2.200,00 EUR70,0905.05.2026
Jefferies & Company Inc.2.220,00 EUR71,6405.05.2026
JP Morgan Chase & Co.2.130,00 EUR64,6805.05.2026
Barclays Capital2.125,00 EUR64,3005.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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28.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
22.05.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
22.05.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
21.05.2026Rheinmetall BuyUBS AG
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