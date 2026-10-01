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Analysten-Meinungen

September 2026: So schätzen Experten die Apple-Aktie ein

September 2026: So schätzen Experten die Apple-Aktie ein

Im letzten Monat wurde die Apple-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
296.10 EUR 2.10 EUR 0.71 %
Charts | News | Analysen

25 Analysten gaben ihre Einschätzung der Apple-Aktie preis.

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14 Experten raten die Apple-Aktie zu kaufen, 8 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 3 Analysten empfehlen die Apple-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Apple ein Kursziel von 324,12 USD. Dies bedeutet einen Abschlag von 8,90 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 333,02 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG296,00 USD-11,1230.09.2026
JP Morgan Chase & Co.340,00 USD2,1028.09.2026
UBS AG296,00 USD-11,1223.09.2026
UBS AG296,00 USD-11,1223.09.2026
JP Morgan Chase & Co.340,00 USD2,1021.09.2026
UBS AG296,00 USD-11,1218.09.2026
JP Morgan Chase & Co.340,00 USD2,1017.09.2026
Jefferies & Company Inc.263,66 USD-20,8314.09.2026
JP Morgan Chase & Co.340,00 USD2,1014.09.2026
Jefferies & Company Inc.263,66 USD-20,8310.09.2026
Jefferies & Company Inc.263,66 USD-20,8310.09.2026
JP Morgan Chase & Co.340,00 USD2,1010.09.2026
UBS AG296,00 USD-11,1203.09.2026
JP Morgan Chase & Co.340,00 USD2,1002.09.2026
JP Morgan Chase & Co.340,00 USD2,1001.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Apple Neutral UBS AG
28.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 Apple Neutral UBS AG
23.09.26 Apple Neutral UBS AG
21.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.

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