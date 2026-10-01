September 2026: So schätzen Experten die Apple-Aktie ein
Im letzten Monat wurde die Apple-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Werte in diesem Artikel
25 Analysten gaben ihre Einschätzung der Apple-Aktie preis.
14 Experten raten die Apple-Aktie zu kaufen, 8 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 3 Analysten empfehlen die Apple-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Apple ein Kursziel von 324,12 USD. Dies bedeutet einen Abschlag von 8,90 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 333,02 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|296,00 USD
|-11,12
|30.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|340,00 USD
|2,10
|28.09.2026
|UBS AG
|296,00 USD
|-11,12
|23.09.2026
|UBS AG
|296,00 USD
|-11,12
|23.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|340,00 USD
|2,10
|21.09.2026
|UBS AG
|296,00 USD
|-11,12
|18.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|340,00 USD
|2,10
|17.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|263,66 USD
|-20,83
|14.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|340,00 USD
|2,10
|14.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|263,66 USD
|-20,83
|10.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|263,66 USD
|-20,83
|10.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|340,00 USD
|2,10
|10.09.2026
|UBS AG
|296,00 USD
|-11,12
|03.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|340,00 USD
|2,10
|02.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|340,00 USD
|2,10
|01.09.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock.com