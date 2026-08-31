DAX 26.006 -1,0%ESt50 6.381 -0,6%MSCI World 4.968 -0,4%Top 10 Crypto 10,12 -2,0%Nas 26.371 -0,1%Bitcoin 67.160 -0,7%Euro 1,1595 -0,2%Öl 92,7 +2,5%Gold 4.340 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Analysten

Merck KGaA-Aktie springt nach HSBC-Studie an

Merck KGaA-Aktie springt nach HSBC-Studie an

Eine Kaufempfehlung der Investmentbank HSBC hat den Aktien von Merck KGaA am Dienstag Auftrieb verliehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
141.65 EUR 3.30 EUR 2.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kursplus via XETRA von zuletzt 1,76 Prozent auf 141,45 Euro waren sie der zweitgrößte Kursgewinner im DAX hinter QIAGEN.

Werbung

Analyst Rajesh Kumar begründete die Hochstufung von "Hold" auf "Buy" unter anderem mit der Bewertung der Aktien. Diese hätten die jüngste Rally von Titeln aus der Branche nicht mitvollzogen. Zwar dürfte das Wachstum in der Laborzuliefersparte (Segment Life Science) in den kommenden Quartalen hinter dem aus dem ersten Halbjahr 2026 zurückbleiben. Das stelle die grundsätzlichen fundamentalen Wachstumstreiber aber nicht infrage.

Charttechnisch könnte sich die Lage für die Merck-Aktien verbessern. Diese ließen am Dienstag mit der 21- und 50-Tage-Linie einen kurz- und mittelfristigen Trendindikator hinter sich. An diesen technischen Trendlinien hatte sich der Kurs zuletzt schwergetan. Nun rücken wieder die Hochs von Anfang Juli und Anfang August bei knapp 149 Euro in den Blick.

/bek/tav/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Merck KGaA, Merck KGaA

Aktuelle Merck Aktie News

Werbung

Merck Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Merck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
20.08.26 Merck Neutral UBS AG
19.08.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 Merck Market-Perform Bernstein Research
07.08.26 Merck Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.