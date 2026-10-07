AMD-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September
So schätzten Analysten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im letzten Monat ein.
Werte in diesem Artikel
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurde im September 2026 von 5 Experten analysiert.
5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 664,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, was einem Anstieg von 52,24 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 611,76 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|650,00 USD
|6,25
|14.09.2026
|Bernstein Research
|650,00 USD
|6,25
|14.09.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com