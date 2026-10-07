AMD-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

Analysten-Prognosen

07.10.26 10:19 Uhr

So schätzten Analysten die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im letzten Monat ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 664,00 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, was einem Anstieg von 52,24 USD zum aktuellen NAS-Kurs von 611,76 USD gleichkommt.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurde im September 2026 von 5 Experten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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