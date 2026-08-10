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Analysten-Prognosen

Apple-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

Apple-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

Was Experten für die Apple-Aktie in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
266.95 EUR -4.55 EUR -1.68 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

18 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Apple-Aktie veröffentlicht.

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9 Experten raten die Apple-Aktie zu kaufen, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 322,29 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Apple auf 308,91 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG296,00 USD-4,1831.07.2026
Jefferies & Company Inc.285,56 USD-7,5631.07.2026
JP Morgan Chase & Co.340,00 USD10,0631.07.2026
Jefferies & Company Inc.308,92 USD0,0027.07.2026
Jefferies & Company Inc.299,88 USD-2,9216.07.2026
Bernstein Research350,00 USD13,3008.07.2026
JP Morgan Chase & Co.345,00 USD11,6807.07.2026
UBS AG296,00 USD-4,1807.07.2026
Jefferies & Company Inc.299,88 USD-2,9206.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com

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Apple Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.08.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Apple Neutral UBS AG
03.08.26 Apple Halten DZ BANK
31.07.26 Apple Neutral UBS AG
31.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.