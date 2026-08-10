Apple-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten
Was Experten für die Apple-Aktie in Aussicht stellen.
Werte in diesem Artikel
18 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Apple-Aktie veröffentlicht.
9 Experten raten die Apple-Aktie zu kaufen, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 322,29 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Apple auf 308,91 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|296,00 USD
|-4,18
|31.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|285,56 USD
|-7,56
|31.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|340,00 USD
|10,06
|31.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|308,92 USD
|0,00
|27.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|299,88 USD
|-2,92
|16.07.2026
|Bernstein Research
|350,00 USD
|13,30
|08.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|345,00 USD
|11,68
|07.07.2026
|UBS AG
|296,00 USD
|-4,18
|07.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|299,88 USD
|-2,92
|06.07.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: turtix / Shutterstock.com
Aktuelle Apple Aktie News
Apple Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.