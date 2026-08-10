Apple-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

Analysten-Prognosen

04.08.26 08:06 Uhr

Was Experten für die Apple-Aktie in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel

18 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Apple-Aktie veröffentlicht.

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9 Experten raten die Apple-Aktie zu kaufen, 8 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 322,29 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Apple auf 308,91 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 296,00 USD -4,18 31.07.2026 Jefferies & Company Inc. 285,56 USD -7,56 31.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 340,00 USD 10,06 31.07.2026 Jefferies & Company Inc. 308,92 USD 0,00 27.07.2026 Jefferies & Company Inc. 299,88 USD -2,92 16.07.2026 Bernstein Research 350,00 USD 13,30 08.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 345,00 USD 11,68 07.07.2026 UBS AG 296,00 USD -4,18 07.07.2026 Jefferies & Company Inc. 299,88 USD -2,92 06.07.2026

Redaktion finanzen.net