Ausblick: Caterpillar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Caterpillar gewährt einen Blick in die Bücher - damit rechnen Analysten.
Werte in diesem Artikel
Caterpillar wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
22 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,65 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,20 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 14 Analysten von einem Zuwachs von 15,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 16,53 Milliarden USD gegenüber 14,25 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 23,09 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 18,81 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 74,10 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 67,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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