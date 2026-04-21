Analysten-Prognosen

Das erwarten Experten von der Quartalsbilanz von Fluence Energy.

Fluence Energy wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

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12 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fluence Energy im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,240 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fluence Energy in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,47 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 614,9 Millionen USD im Vergleich zu 431,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,090 USD je Aktie, gegenüber -0,370 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 3,36 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net