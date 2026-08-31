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Analysten-Prognosen

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HPE wird am Mittwoch die Bücher zum abgelaufenen Quartal öffnen. Diese Werte erwarten Analysten.

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Hewlett Packard Enterprise Co.
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Hewlett Packard Enterprise wird am 02.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 31.07.2026 - vorstellen.

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Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,931 USD. Dies würde einem Zuwachs von 343,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hewlett Packard Enterprise 0,210 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 30,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 11,97 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,20 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,44 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,040 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 45,06 Milliarden USD, gegenüber 34,33 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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28.08.19 Hewlett Packard Enterprise Hold Maxim Group
08.08.19 Hewlett Packard Enterprise Equal Weight Barclays Capital
12.03.19 Hewlett Packard Enterprise Sell UBS AG
06.12.18 Hewlett Packard Enterprise Hold Maxim Group
14.06.18 Hewlett Packard Enterprise Hold Pivotal Research Group

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