Ausblick: Johnson & Johnson präsentiert Quartalsergebnisse
Das prognostizieren Experten für die Johnson & Johnson-Bilanz.
Werte in diesem Artikel
Johnson & Johnson öffnet am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,85 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD erwirtschaftet worden.
16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,74 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Johnson & Johnson für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 25,02 Milliarden USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,59 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 11,03 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 101,07 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 94,18 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Johnson Johnson
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Johnson Johnson
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: josefkubes / Shutterstock.com
Aktuelle Johnson Johnson Aktie News
Johnson Johnson Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Johnson Johnson nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.21
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|13.10.20
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|27.08.19
|JohnsonJohnson kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.19
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|16.07.19
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group