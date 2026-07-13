Ausblick: Johnson & Johnson präsentiert Quartalsergebnisse

Analysten-Prognosen

14.07.26 07:16 Uhr

Das prognostizieren Experten für die Johnson & Johnson-Bilanz.

Johnson & Johnson öffnet am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

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17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,85 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD erwirtschaftet worden.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,74 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Johnson & Johnson für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 25,02 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 21 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,59 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 11,03 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 101,07 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 94,18 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net