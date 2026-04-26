Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Analysten-Prognosen

T-Mobile US zieht Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel. Womit Experten rechnen.

T-Mobile US wird am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

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Die Prognosen von 20 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,01 USD je Aktie gegenüber 2,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll T-Mobile US 21 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 22,98 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte T-Mobile US 20,89 Milliarden USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,35 USD je Aktie, gegenüber 9,72 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 94,59 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 88,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net